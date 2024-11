El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena convocó a la unidad ante la embestida o amenazas de Donald Trump ganador en las elecciones de Estados Unidos. Haremos un llamado al pueblo de México para mantenernos unidos ante la embestida o frente a las amenazas de cualquier nación del extranjero y como país tenemos la fortaleza y la resistencia. Subrayó que México es una nación soberana, no es colonia de ningún país, por lo tanto, no admite ni arrogancias ni actitudes hostiles y menos amenazas. En la política exterior mexicana, los principios son la cooperación entre naciones, la autodeterminación y la solución pacífica de las controversias y haremos nuestro papel. El legislador indicó que Donald Trump, no conoce al pueblo de México y nosotros vamos a actuar con solidaridad, con unidad nacional en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum. Asimismo dijo estar seguro de que la titular del Ejecutivo Federal y jefa de Estado estará a la altura de las circunstancias, con un gran respaldo y una gran legitimidad. Es una mujer preparada, capaz, formada en la lucha social y política y es una mujer que sabe muy bien a qué se enfrenta y tiene el respaldo de la mayoría de mexicanas y mexicanos. Aseveró que, una vez que se formalice el triunfo de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum buscará el contacto conveniente diplomático para mantener la relación bilateral en armonía con ese país y buscar soluciones a los problemas conjuntos. El líder parlamentario apuntó que el tema de migración tiene que ver con todos los países de América del Sur y del mundo y la presidenta Claudia Sheinbaum está dándole la consideración correcta. Se trata de darle un trato humanitario a todas esas migraciones que no van a frenar con gobierno duros o difíciles, hay que atender las causas y buscar por qué se está dando esta masiva migración, por falta de oportunidades, por la persecución en sus países, por la inseguridad, todo es parte de un análisis más profundo en el que México puede contribuir. Respecto al combate al narcotráfico y el crimen organizado, aseguró que la estrategia del Gobierno Federal también va por el camino correcto y la mayoría legislativa la va a respaldar. Sobre la petición del PAN de que se investigue el supuesto voto fantasma del diputado Pedro Haces en la reforma sobre la supremacía constitucional, Monreal Ávila consideró que esto es una estrategia electorera y politiquera, pero es su derecho y lo respeto, aunque es una mala estrategia porque el voto no está contabilizado, es ocioso insistir en un tema que está ya aclarado.

CLAUDIA SHEINBAUM; CON EL AVANCE DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL, TRIUNFA EL PUEBLO, LA CONSTITUCIÓN Y EL ESTADO DE DERECHO

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que la transformación del Poder Judicial avanza, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la acción de inconstitucionalidad contra la reforma que plantea la elección de jueces, juezas, ministras, ministros, magistradas y magistrados. Triunfa el pueblo de México y la Constitución y el Estado de derecho, pero también impera la razón frente a la sinrazón, la cordura frente a la locura. Entonces, también, aunque no se esté de acuerdo en muchas cosas, también hay que reconocer cuando toman una posición que tiene que ver con la investidura de la Corte. Destacó la participación de las ministras y ministros que antepusieron el respeto a la Constitución. En este caso imperó la razón, imperó la Constitución, imperó el Estado de derecho, imperó la ley, porque las ministras y los ministros también están regidos por la Constitución. Precisó que la reforma fortalece al Poder Judicial como un poder autónomo y anunció que una de las primeras leyes secundarias que enviarán al Congreso de la Unión será la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que, entre otras cosas, va a establecer los criterios para el desempeño del Tribunal de Disciplina. Todavía viene todo el procedimiento de leyes secundarias, pero la Constitución hoy establece que se van a elegir a jueces, ministras, ministros, jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial, y es un avance muy importante para la democracia en México. Por otra parte Claudia Sheinbaum, señaló que no hay ningún motivo de preocupación tras las elecciones de Estados Unidos donde Donald Trump se impuso y llegará por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos. No hay ningún motivo de preocupación, a nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, les digo, no hay motivo ninguno de preocupación. Asimismo dijo que esperará a que terminen de contarse los votos en los estados que faltan para poder dar un comunicado oficial. Es prudente esperar.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; DEBATE PLENO DEL SENADO RESOLUCIÓN DE LA SCJN SOBRE RENOVACIÓN DEL PODER JUDICIAL

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, informo que los senadores de la República debatieron en torno a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desestimar las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma al Poder Judicial. El legislador destacó el posicionamiento del ministro Alberto Pérez Dayán, quien, a pesar de estar en contra de los cambios constitucionales al Poder Judicial, reconoció que no tenían ninguna atribución legal para echar atrás el marco constitucional. El senador señaló que siete ministros, bajo su criterio arbitrario, se creían el supremo poder conservador y que estaban por encima de los poderes Ejecutivo, Legislativo y del pueblo. Triunfó el pueblo de México porque la tensión y la observancia llevaron a otros dos ministros a reconocer que no tenían facultades. Acusó que los ministros irresponsables querían simplemente echar atrás la Constitución, ya que en una actitud golpista, irresponsable y canalla se forzó al Pleno de la Corte para que, con sólo seis votos de los ministros pudieran impugnar y decidir por encima de 36 millones de votos, de 86 senadoras y senadores, más de 340 diputados y de 23 congresos de los estados. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, celebró la determinación de las tres ministras y el ministro de la Suprema Corte, quienes pudieron decir no a los intereses de los partidos de oposición. La senadora Andrea Chávez Treviño, dijo que el el Pleno de la Suprema Corte determinó que la reforma va y la oposición fue derrotada una vez más. Váyanse acostumbrando, porque les vamos a seguir derrotando en las urnas y en todas las instancias, porque sabemos que de nuestra parte está la razón, la lógica y el derecho. Por Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza subrayó que la mayoría de los ministros que integran la SCJN coinciden que la reforma al Poder Judicial es inconstitucional, por lo que es increíble e inaudito cómo este régimen tiene una capacidad corruptora, pues el aparato dobló a un ministro, porque de la noche a la mañana resulta que cambió de parecer Alberto Pérez Dayán. Del PRI, la senadora Claudia Edith Anaya Mota aceptó que muchas cosas tienen que mejorar en materia de justicia, pero la forma en la que se hizo la reforma judicial no es la correcta, ya que se trastocan pilares fundamentales de la Constitución y del modelo republicano. El debate no fue el fin, sino el principio de una nueva época que nos obligará a ampliar aún más el rango de los derechos humanos. Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, dijo que se le debe dar continuidad al mandato que el pueblo de México llevó a cabo en las urnas para erradicar los excesos y un rediseño institucional del Poder Judicial, para que verdaderamente imparta justicia pronta y expedita, por lo que no podemos permitir que quienes deben obedecer la Constitución, hoy pretendan exceder sus funciones. Alejandro González Yáñez, del PT, aseguró que México vivió un momento crucial de su historia, porque la decisión que tomaron tres ministras y un ministro, con una actitud valiente, salvaron la Constitución Política y se protegió al Constituyente Permanente.

MARIO DELGADO : CONVERTIR A MÉXICO EN POTENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA; OBJETIVO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, asistio a la Reunión de instalación de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados. Mario Delgado señalo que la ciencia debe estar al servicio de la comunidad y atender las necesidades reales de la población. Independencia científica y tecnológica son campo fértil para consolidar a México como potencia en el nuevo mundo multipolar. La apuesta del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es convertir a México en una potencia científica e innovadora, para que la ciencia esté al servicio de la comunidad y atienda las necesidades reales de la población y del planeta. Mario Delgado sostuvo que estas materias deben cumplir una función ética en la sociedad para garantizar su desarrollo; mejorar la productividad en los distintos sectores, y alcanzar una mayor riqueza nacional. Cuando se logra la autodeterminación política y por ende económica de un pueblo, deriva en un proceso más competitivo y de desarrollo científico y tecnológico, para crear productos innovadores para nuevos mercados con conciencia ambiental. El secretario de Educación pidió a las y los diputados federales apoyar las reformas a la Ley de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Finalmente, destacó que la SEP trabaja de la mano con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), próximo a convertirse en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Ciencia y Tecnología), para adaptar las currículas en Educación Media Superior y Superior y ofrecer carreras a la nueva generación de jóvenes en actividades económicas que están siendo relevantes para nuestro país. A su vez, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, Eruviel Ávila Villegas, dijo que las y los integrantes de la LXVI Legislatura deben tener presente que en educación, ciencia y tecnología no se gasta, se invierte, sobre todo cuando la ciencia se promueve con un enfoque humanista, cercano y sensible a las causas sociales. Asistieron la virtual secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna; la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Gabriela Georgina Jiménez Godoy; los directores generales del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Rodrigo Rojas Navarrete; el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo; las diputadas Irais Virginia Reyes de la Torre, Rosalía León Rosas, Anabel Acosta Islas y Laura Cristina Márquez Alcalá, así como los diputados Alfonso Ramírez Cuellar, Humberto Ambriz Delgadillo, Jesús Alfonso Ibarra Ramos.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DESESTIMÓ EL PROYECTO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA REFORMA AL PODER JUDICIAL

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, señalo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó el proyecto de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial. Tras esta victoria, quedó claro que la Corte, no tiene la facultad para decir que la reforma al poder judicial es inconstitucional, por lo que su intervención era improcedente. Lo que millones de mexicanas y mexicanos decidieron con su voto no está en juego a costa de unos pocos. Las instituciones están para respetar la voluntad de la gente, no para cuestionarla. No pueden ir en contra de lo que el pueblo ya decidió y respaldó con su voto. Ana Lilia Rivera pidió a la ciudadanía no dejarse engañar y explico que la Corte desestimó estas acciones de inconstitucionalidad no por un genuino interés en defender la Constitución, sino porque se encontró sin alternativas, al no contar con la mayoría calificada. La senadora Ana Lilia Rivera, compartió que se respetaron todas las reglas y que la reforma al Poder Judicial pasó por todo el proceso legislativo de manera correcta y siguiendo todas las leyes paso por paso. Todo se hizo con apego al proceso legislativo y eso le da a la reforma fuerza y legitimidad. Esta reforma es legítima y tiene el respaldo de la gente; en 2025 el pueblo elegirá a las y los integrantes del poder judicial. Finalmente, resaltó que este es un triunfo del pueblo de México. A pesar de las diferencias, la razón y la ley se impusieron. La transformación de México sigue adelante, con un sistema judicial que representará a todas y todos los mexicanos.

SENADOR ALEJANDRO MORENO; LA RELACIÓN DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS DEBERÁ SER INTELIGENTE Y SIN OCURRENCIAS

El senador y Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, advirtio que en la relación bilateral de México con Estados Unidos, una vez que Donald Trump asuma el gobierno deberá ser inteligente y estratégica; no puede haber ocurrencias, ni puede haber ideologías, porque aquí no es a gritos y a sombrerazos. Dijo que, por tratarse de dos nuevos gobiernos, para llevar a una relación firme, de respeto, mesurada, debe de caber primero la unidad al interior de nuestro país. Para ello, tendrá que ser una relación inteligente y con estrategia, debe basarse, primero, en convocar al acuerdo, al diálogo y a la unidad nacional, sobre todo porque se irá a la renegociación y revisión del tratado comercial de América del Norte (TMEC), que fortalece y ha sido negocio para México. El también Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), señaló que el pueblo norteamericano ha decidido con su voto en una elección abierta, transparente, copiosa, que su Presidente sea Donald Trump. Esto a lo que nos lleva es a fortalecer la unidad nacional, a convocar al acuerdo, al diálogo. México debe estar preparado para una relación en esta nueva etapa, de dos nuevos gobiernos, tanto el de México como el de Estados Unidos, y próximamente habrá elecciones también en Canadá. El senador Alejandro Moreno advirtió que en México tenemos una responsabilidad importante, que es no solo que se diga que hay una renegociación del TMEC, sino que haya una revisión. Ver en ese acuerdo comercial que tenemos, tan importante para el país, cómo fortalecemos la postura de México, pero también cómo garantizamos certeza, certidumbre a las inversiones de otros países, tanto de Estados Unidos como de Canadá. En torno a la votación que se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se desecharon las acciones de inconstitucionalidad sobre la reforma al Poder Judicial, el senador y dirigente nacional del PRI expresó que, como lo señaló antes de manera firme y pública, el giro que dio uno de los ministros, Alberto Pérez Dayán, fue lo que dio la posibilidad de que no pudieran detener esa reforma constitucional. Indicó que había sospechosismo, porque había señalamientos de presiones y coacciones en su voto, y quedó demostrado, porque había un bloque permanentemente de 8 ministras y ministros de la Corte. Por ello, consideró que fue un día triste, trágico y negro para nuestro país, porque no solo se pone en riesgo el sistema judicial, la autonomía del Poder Judicial, el régimen democrático, el equilibrio de poderes. Aseguró que en el PRI vamos a seguir dando la batalla, la lucha, y que el pueblo de México sepa que este ministro, por su responsabilidad, por su decisión, no solo traicionó los órdenes legales; traicionó el poder defender la Constitución, porque uno de los principios fundamentales de cuidar, salvaguardar el orden constitucional recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y él le falló a la Corte, a los trabajadores, a sus compañeros, y al pueblo de México. Dijo que si bien se han agotado los temas legales en torno a la reforma al Poder Judicial, desde el tricolor seguiremos atentos a no solo señalar, a denunciar todo lo que conlleve romper el equilibrio de poderes, el atentar contra el régimen democrático. Seguiremos alzando la voz. Es lo que tenemos que hacer desde la oposición. El gobierno tiene que entender que hoy México no solo requiere, demanda, de la pluralidad política, sino también de respeto, y demanda un mensaje al mundo, de que en México somos un país democrático.

SENADOR RICARDO ANAYA; SIN DUDA FUE UN MARTES NEGRO; LO SUCEDIDO EN EL PODER JUDICIAL Y EL TRIUNFO DE TRUMP

El senador Ricardo Anaya Cortés, señalo que sin duda fue un martes negro, un cóctel molotov o la tormenta perfecta, como le quieran ustedes llamar. Por un lado, la Corte que no tuvo los votos para echar abajo esa Reforma Judicial, que es el fin, de la división de poderes en México. Es decir, de ahora en adelante nos tendremos que acostumbrar a que Morena tenga el control no solo del Ejecutivo y del Legislativo, sino también del Poder Judicial y el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos va a traer enormes complejidades para nuestro país. Creo que no se ha dimensionado la magnitud del problema. Nada más empezando por su amenaza de poner aranceles de 25 por ciento a México, si eso lo cumple, literalmente quiebra la economía mexicana y no estoy exagerando. Y habrá quien diga no lo va a hacer, bueno, pues ya se lo hizo a China, que es la segunda economía más grande del mundo y otros dirán, pero y cómo China lo sobrevivió, no lo que pasa es que China a Estados Unidos solo le exporta el 15 por ciento de lo que produce, nosotros le exportamos a Estados Unidos más del 80 por ciento de lo que producimos. Entonces, sin duda un martes negro que trae enormes complejidades y yo haría dos llamados: el primero es a la unidad, porque el reto de tener a Donald Trump como presidente va a requerir unidad nacional y que dejemos atrás esta polarización absurda y cerremos filas todas y todos como mexicanos. Lo segundo, la exigencia al gobierno mexicano de estar a la altura de las circunstancias, porque el gobierno de Estados Unidos va a estar buscando pretextos y si se dedican a solapar a los criminales, a violar el Tratado de Libre Comercio, a eliminar órganos autónomos que deberían estar garantizados, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, pues le van a dar pretexto para tomar medidas que van a lastimar, no al gobierno, sino a las familias mexicanas. Sobre lo dicho por Marko Cortés en el sentido de tipificar el narcoterrorismo como delito, lo que implicaría que Estados Unidos pudiera intervenir en forma coordinada dijo Ricardo Anaya, que su llamado es en dos sentidos: uno a la unidad nacional, que entendamos la magnitud del reto y entendamos que este es un momento histórico que nos va a requerir estar todos juntos, aunque tengamos diferencias políticas, y segundo, más bien exigirle al gobierno mexicano que esté a la altura de las circunstancias, que combata el crimen, que cumpla con sus obligaciones en el Tratado de Libre Comercio, porque no queremos una intervención de otras naciones para mal en nuestro país, lo que queremos es colaboración con otros países para salir adelante.

SENADORA GUADALUPE MURGUÍA; PAN BUSCARÁ LOS MECANISMOS DE DEFENSA LEGAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA LOS TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez, lamentó profundamente que no se hayan obtenido los votos suficientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejar sin efecto la reforma del Poder Judicial. Es una reforma inconstitucional y contraria a la autonomía y a la independencia del Poder Judicial. Expresó su reconocimiento a los ministros que resolvieron de acuerdo con su propia convicción, en defensa de la autonomía y la independencia del Poder Judicial y reiteró a todos los trabajadores el apoyo del PAN. Vamos a estar buscando los medios de defensa legal que procedan, bien sean locales, en este país o a nivel internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hacer una defensa de la división de poderes porque hoy el sistema jurídico que hoy cambia se ve gravemente afectado. Finalmente, manifestó su desacuerdo en que el ministro Alberto Pérez Dayán haya emitido un voto en contra al tema de la reforma del Poder Judicial, cuando reiteradamente se había manifestado a favor en diversos ámbitos. Quienes participamos en la vida política, jurídica de nuestro país, somos responsables de nuestros hechos y ante la historia tenemos que dar la respuesta que se requiera.

KAMALA HARRIS; ACEPTA LA DERROTA PERO NO RENUNCIA A LA LUCHA PARA QUE LA LUZ VUELVA A EEUU

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, reconoció su derrota en las elecciones ante Donald Trump asegurando que el resultado no es el que querían ni por el que trabajaron, pero prometió que la luz del EE.UU. prometido volverá. El resultado no es el que quisimos ni por el que trabajamos ni por el que votamos, pero la luz del EE.UU. prometido volverá mientras sigamos trabajando y sigamos luchando. Kamala Harris aseguró que deben aceptar los resultados de estas elecciones porque un principio democrático es que cuando perdemos unas elecciones hay que reconocerlo, y subrayó que va a trabajar para una transición pacífica de poder. Estoy aquí para decir: aunque acepto la derrota, no renuncio a la lucha que impulsó esta campaña.

DONALD TRUMP; GANA LAS ELECCIONES DE REGRESO A LA CASA BLANCA SERÁ DE NUEVO PRESIDENTE

El candidato republicano, Donald Trump, se proclamó ganador de las elecciones en Estados Unidos y volverá a la Casa Blanca, tras una reñida campaña electoral, para convertirse en el presidente número 47 del país. Donald Trump superó los 270 votos electorales necesarios para proclamarse vencedor frente a su rival, la candidata demócrata y vicepresidenta del Gobierno, Kamala Harris. Según el sistema de sufragio de EE.UU., el presidente es proclamado por el Colegio Electoral, un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población. El aspirante ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios con la excepción de Nebraska y Maine y el que llega a los 270 gana las elecciones.

LA ULTRADERECHA INTERNACIONAL; CANTA VICTORIA JUNTO A DONALD TRUMP

Líderes de formaciones y gobiernos ultraderechistas internacionales hicieron suya la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones estadounidenses y se identificaron con sus postulados. De Argentina a Brasil, de Italia a Hungría, dirigentes ultranacionalistas y populistas cantaron victoria junto al candidato republicano estadounidense frente a la demócrata Kamala Harris. Milei pidió a Trump que haga América Grande Otra Vez. Usted sabe que puede contar con Argentina para llevar adelante su tarea. Éxito y bendiciones.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz