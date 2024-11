El youtuber, Memo Aponte, lanzó una amenaza contra su vida tras ser acusado de ser infiel.

El actor de doblaje e influencer, Memo Aponte, preocupó a sus seguidores tras lanzar amenazas presuntamente relacionadas con quitarse la vida luego de ser acusado de infiel por su exnovia, Shadia Haddad, a quien él tachó de manipuladora.

Tras dos años de relación, Shadia, quien es una influencer fitness, señaló que Aponte le habría sido infiel, además lo acusó de presuntamente mantener una vida secreta llena de fiestas privadas y encuentros múltiples, sin su conocimiento.

Te podría interesar: Somos Oro: Una comedia maquiavélica

La controversia surgió cuando Haddad compartió en TikTok que Aponte, quien ha dado voz a personajes infantiles en películas como Coco e Intensamente, usaba aplicaciones de citas como Tinder y Bumble para conocer a nuevas personas, incluso estando en una relación formal.

Según su relato, Aponte invitaba a varias mujeres a sus celebraciones, lo que reflejaba una doble vida que él mantenía en secreto.

Motivos que llevaron a que su relación llegara a su fin. El momento decisivo de la ruptura ocurrió días antes de su segundo aniversario. Aponte decidió terminar la relación para organizar una fiesta de Halloween sin ella, mientras Haddad se recuperaba de una cirugía. Esto la llevó a recordar situaciones similares. Según Haddad, el año anterior él había realizado una fiesta que también terminó en un encuentro grupal del que ella no sabía nada.

Memo Aponte amenaza con presuntamente quitarse la vida

Ante las acusaciones de infidelidad hacia Aponte y sus comportamientos cuestionables, la controversia en torno a su figura generó críticas y comentarios divididos entre sus seguidores y detractores.

Sin embargo, ante dicha situación, el creador de contenido, quien se ha visto en polémica en diferentes ocasiones por el contenido que realiza, alzó la voz, pero de una forma preocupante.

En un primer momento, Aponte hizo uno en vivo llorando para hablar de su ruptura, dando a entender que todo había pasado de otra forma, ya que él no habría sido infiel y que Shadia era la que le pedía que le comprara cosas, la llevara de viaje e incluso que le pagara la renta.

“Intentamos vivir juntos, fue muy complejo, a mí no me gustaba que era una persona que no tenía gratitud. Asumía que todo lo que yo le daba era mi obligación cuando nunca lo fue, yo no tenía por qué pagarle una renta o pagarle sus comidas o por qué pagarle su vida o comprarle un perro o llevármela de viaje o comprarle un teléfono, etc., nunca fue mi obligación, yo lo que hice siempre fue por amor.

Asimismo, detalló que ante dichos problemas en un momento fueron a terapia de pareja, pero las cosas no se mejoraron, en tanto que posteriormente Memo Aponte comenzó con comentarios sutiles, mismos que usuarios señalaron que eran para victimizarse.

Sin embargo, lo que alarmó a sus seguidores fue cuando el influencer compartió en sus historias de IG, capturas de pantalla – que después borro– de conversaciones que tuvo con su ex tras romper.

Te podría interesar: Leonidas Kavakos y Sylvain Gasançon traen concierto desafiante a México

En las imágenes, se aprecia que Shadia, quien presuntamente siempre lo amenazó con exponerlo en redes sociales si, supuestamente, no hacía lo que ella quería, le reclama a Memo por terminarla, mientras él reitera la idea de acabar con su vida.

Ya basta de este poder de género que hay, de que si una mujer habla, es la verdad absoluta. Porque así he estado durante muchos años de mi vida, manipulado y ya me cansé (…) ellas también tienen su parte como todas en una relación y hablo de ellas porque no ha sido la única pareja que me ha amenazado (…) estoy tranquila porque sé que no he hecho nada malo, estoy en paz y este video lo hago para eso; si mañana ya no estoy con ustedes, quiero que sepan lo que sentí, que le eché muchas ganas, que los amo a todos y que ya basta de mi silencio.