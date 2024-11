Luego de casi tres años de espera y con un elenco ya bastante maduro, Netflix publicó un primer teaser, así como nuevas fotografías del set de grabación de la quinta y última temporada de la serie “Stranger Things”.

“En el otoño de 1987 comienza una última aventura. Stranger Things 5 ​​llegará en 2025” publicó la cuenta oficial de Netflix junto a un pequeño video que representa la intro de la quinta temporada de esta serie llena de misterio y horror.

En este video, aparecen algunos de los nombres de los 8 capítulos que tendrá el cierre de todos los sucesos ocurridos en el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana, en los Estados Unidos. Aquí el listado:

Además de este pequeño teaser, se revelaron nuevas fotografías desde el set de grabación con algunos actores del elenco principal, acrecentando algunas dudas entre los fans sobre la trama tras los hechos ocurridos en la cuarta temporada.

Recordemos que en la última temporada, el pueblo de Hawkins se vio totalmente destruido tras la ruptura de la barrera que existía entre el mundo real y “el mundo del revés”, así como el coma en el que cayó Max tras escapar de las garras de Vegna.

Sin especificar una fecha exacta, Netflix confirmó que el estreno de la última temporada tendrá lugar en 2025.

