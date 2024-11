Selena Gómez, reconocida cantante y actriz, volvió a hablar sobre las dificultades que enfrenta en torno a su salud y su apariencia física, esta vez revelando que padece SIBO, una condición intestinal.

Te podría interesar:Selena Gómez declaró que no puede ser mamá

En el estreno de su película Emilia Pérez en Los Ángeles, Gómez fue objeto de críticas por su elección de vestuario, lo que la llevó a responder públicamente sobre los cambios en su figura y el problema de salud que sufre.

En un mensaje que compartió en TikTok, Selena Gómez explicó que el SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado) le provoca inflamación abdominal, lo que afecta su apariencia.

Te podría interesar:‘Emilia Pérez’, seleccionada para representar a Francia en los Premios Oscar

Además, mostró su cansancio ante los estándares de belleza poco realistas que la sociedad impone, afirmando que no busca ajustarse a esas expectativas. “No tengo ese cuerpo idealizado, y no quiero ajustarme a él”, señaló con firmeza, enfatizando que su prioridad es su salud.

Este diagnóstico se suma a otros problemas de salud con los que Selena Gómez lidió durante años, como el lupus, que la llevó a un trasplante de riñón en 2017, y el trastorno bipolar. Sus declaraciones han resonado entre sus seguidores, quienes expresaron su apoyo a la artista por enfrentar abiertamente tanto sus desafíos de salud como la presión de la imagen pública.

💬 Selena Gomez ha comentado en un vídeo de TikTok sobre su apariencia.

🗯️“Esto me enferma… Tengo SIBO en mi intestino delgado. A veces brota. No me importa que no parezca una figura enferma. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, NO soy una víctima. Solo soy humana.” pic.twitter.com/Hhvut1DcKh

— Selena Gomez Spain (@SelGomez_es) November 2, 2024