A falta de tres carreras de terminar la temporada 2024 y comenzando a planificar lo que será el 2025, la escudería de Fórmula 1, Kick Sauber, anunció la salida de los pilotos Valtteri Bottas y Zhou Guanyu, así como la llegada de sus reemplazos.

Por medio de un comunicado, tanto el equipo como la propia Fórmula 1 dieron a conocer que Nico Hülkenberg y el piloto de F2 Gabriel Bortoleto serán los pilotos que ocuparán estos nuevos asientos el próximo año, esto con miras a superar lo hecho en 2024.

Te podría interesar: El Bernabéu se pinta Rossoneri

“Una situación como esta nunca es fácil para nadie, pero después de todas las buenas y profundas discusiones que tuvimos en las últimas semanas, nos dimos cuenta de que no se cumplían las condiciones para hacer crecer este proyecto juntos”, mencionó Valtteri Bottas tras darse a conocer la noticia.

En el actual campeonato de constructores, Kick Sauber marcha en el último puesto sin ninguna unidad, al igual que sus dos pilotos, debido a la pésima temporada fue que los ingenieros y jefes de pilotos tomaron la decisión de hacer este campo.

Te podría interesar: Kansas City apunta firme al tricampeonato

“La dedicación y el enfoque de Valtteri han sido inestimables durante un momento crucial de nuestra historia, y los recuerdos de estos años permanecerán con nosotros durante mucho tiempo. Al considerar nuestra alineación de pilotos para las próximas temporadas, Valtteri era sin duda un candidato clave. Con su espíritu de lucha, a menudo llevó el coche más allá de sus límites de rendimiento”, platicó Mattia Binotto, director de operaciones y tecnología de Sauber.

Con esta clase de movimientos, sumados a los que fueron anunciados a mediados de año, las escuderías de Fórmula 1 comienzan a iniciar los movimientos de pilotos y asientos para poder pelear de la mejor manera los circuitos de 2025.

BREAKING: Valtteri Bottas and Zhou Guanyu will leave Kick Sauber at the end of the 2024 season#F1 pic.twitter.com/BnZzXGDd6G

— Formula 1 (@F1) November 6, 2024