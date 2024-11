Sarah McBride, la demócrata representante del estado de Delaware, se ha robado los reflectores, tras convertirse en la primera persona transgénero en llegar al Congreso de Estados Unidos.

Ante las elecciones presidenciales en EU, que se llevaron este martes de noviembre y dejaron como victorioso a Donald Trump, sobre la candidata demócrata, Kamala Harris, Sarah McBride ha hecho historia, tras convertirse en la primera congresista trans.

Lo anterior, tras alcanzar el escaño, venciendo al republicano John Whalen lll. De acuerdo con los datos preliminares publicados por The Associated Press (The AP), la representante del partido demócrata se posicionó con el 57,9 por ciento de los votos, frente a Whalen que obtuvo el 42,1 por ciento.

Dicho triunfo constituye un hito en la representación de la comunidad LGBTQI+ en el país, así como un avance hacia la diversidad en el ámbito político.

Por lo tanto, Human Rights Campaign (HRC), la mayor organización en defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ de EU, y que había respaldado la candidatura de McBride a través de su cuenta de X, felicitó a Sarah, quien es una fuente de inspiración entre los, las y les jóvenes de la comunidad a lograr metas que antes parecían inalcanzables e inimaginables.

“¡Estamos tan orgullosos, congresista electa Sarah McBride! Su historia ayudará a los jóvenes LGBTQ+ a tener mayores sueños, llegar más alto y cambiar el mundo”, añadió la organización.

TRAILBLAZER! Delaware State Sen. Sarah McBride is headed to Washington and will be the FIRST OPENLY TRANS member of Congress. We’re so proud, Congresswoman-elect @SarahEMcBride! Your story will help LGBTQ+ youth dream bigger, reach higher & change the world:… pic.twitter.com/QTrCbxy7zo — HRC 🥥🌴 (@HRC) November 6, 2024



Por otro lado, Sarah McBride, una vez de conocer su victoria, agradeció a todos los ciudadanos que le dieron su voto y, sobre todo, la confianza para llegar al Congreso.

“¡Gracias, Delaware! Gracias a sus votos y a sus valores, me siento orgulloso de ser su próximo miembro del Congreso. Delaware ha enviado alto y claro el mensaje de que debemos ser un país que proteja la libertad reproductiva, que garantice licencias remuneradas y cuidado infantil asequible para todas nuestras familias, que asegure que la vivienda y la atención médica estén disponibles para todos y que esta sea una democracia lo suficientemente grande para todos nosotros”.

Thank you, Delaware! Because of your votes and your values, I am proud to be your next member of Congress. Delaware has sent the message loud and clear that we must be a country that protects reproductive freedom, that guarantees paid leave and affordable child care for all our… pic.twitter.com/QgwRkpUlbD — Sen. Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 6, 2024

¿Quién es Sarah McBride?

McBride, de 34 años, fue elegida para el Senado de Delaware en 2021, lo que la convirtió en la primera persona transgénero en ocupar un puesto de senadora estatal en Delaware, de donde es originaria.

Desde que era muy joven comenzó su lucha en pro de la comunidad LGBTIQ+.

En el 2012, Sarah hizo una pasantía en la Casa Blanca durante el mandato de Barack Obama.

Un año más tarde, fue parte de un proyecto en favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, que más tarde se convirtió en una ley que prohíbe discriminar a alguien por su identidad de género en el trabajo, casa, espacios públicos, entre otros.

