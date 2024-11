De acuerdo con varios medios en Estados Unidos como CNN y Fox News, la candidata demócrata, Kamala Harris, llamó por teléfono a Donald Trump para felicitarlo por su inminente victoria en las elecciones presidenciales.

Los primeros reportes apuntan a que un miembro asesor de la vicepresidenta reveló anónimamente esta comunicación entre la candidata demócrata y el virtual ganador, esto a unas horas de que Harris acepte formalmente su derrota.

“Kamala Harris habló con Trump sobre la importancia de un traspaso de poder pacífico y de ser un presidente para todos los estadounidenses”, indicó el consejero a medios estadounidenses.

Harris tenía previsto pronunciar un discurso de concesión el miércoles a las 4 de la tarde en la Universidad Howard, su alma mater en Washington, según un anuncio de su oficina, se espera que al rededor de las 15:00 horas (tiempo del centro de México) haga el reconocimiento oficial de su derrota frente a Donald Trump.

Recordemos que la vicepresidenta de los Estados Unidos tomó el lugar de Joe Biden cuando este renunció a la posibilidad de buscar la reelección tras varias críticas y cuestionamientos a su estado de salud, esto con miras de impedir el regreso al poder de Donald Trump.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el republicano aumentó su ventaja en cuanto al número de votos electorales a 292, mientras que Kamala Harris quedó prácticamente rezagada con 224 votos electorales.

Vice President Kamala Harris will address the nation from The Yard. Here’s all the information that you need to know. pic.twitter.com/Ur4UbrbdWJ

