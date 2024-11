J.D. Vance asumirá el cargo de vicepresidente de Estados Unidos junto a Donald Trump, el virtual ganador de las elecciones de 2024.

Con esta elección, Trump opta por un compañero de fórmula con experiencia en el Senado y una visión de derecha populista, afín a su propia postura conservadora.

Vance, de Ohio y autor del éxito editorial Hillbilly Elegy, se hizo conocido por su historia de superación en una familia trabajadora. El exmarine y abogado saltó a la fama en 2016 con este libro, que explora la pobreza en las comunidades rurales de Estados Unidos.

J.D. Vance ocupó principalmente el cargo de Senador de los Estados Unidos, representando al estado de Ohio, desde su elección en 2022. Este rol fue su primera posición en la política pública, a la que llegó luego de una carrera en los negocios.

Durante su tiempo en el Senado, Vance ganó atención por su enfoque en temas conservadores y populistas, que incluyen una postura crítica hacia el apoyo estadounidense a Ucrania y una defensa de políticas nacionalistas. También impulsó legislaciones de seguridad ferroviaria y colaboró en propuestas de responsabilidad corporativa junto a senadores demócratas como Elizabeth Warren y Sherrod Brown, aunque estos proyectos aún no se han votado en el Senado​​​​.

Aboga por restricciones migratorias y cuestiona la influencia de grandes tecnológicas en el debate público. También se opone a la intervención militar en Ucrania y mantiene posturas firmes en temas sociales.

La elección de J.D. Vance como vicepresidente busca consolidar la base conservadora de Trump y fortalecer un mensaje de cambio cultural y político en Estados Unidos.

THANK YOU!

To my beautiful wife for making it possible to do this.

To President Donald J. Trump, for giving me such an opportunity to serve our country at this level.

And to the American people, for their trust. I will never stop fighting for ALL of you.

— JD Vance (@JDVance) November 6, 2024