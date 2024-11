Luego de que Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024, varios líderes mundiales han expresado su apoyo y expectativas para trabajar en conjunto.

Entre los primeros en felicitarlo se encuentra Narendra Modi, primer ministro de India, quien destacó la alianza estratégica entre ambos países y se mostró optimista sobre el futuro de las relaciones bilaterales. Desde América Latina, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también manifestó su satisfacción por el regreso de Trump, subrayando la importancia de la cooperación en temas de seguridad.

En Europa, figuras de distintas corrientes políticas han enviado mensajes de felicitación. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, y Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, expresaron su disposición a colaborar en temas transatlánticos, a pesar de las diferencias ideológicas.

Por su parte, líderes de la derecha europea, como Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, y Geert Wilders, del Partido de la Libertad neerlandés, celebraron el resultado, viendo en él un impulso para sus propios proyectos nacionales.

Otros mandatarios europeos, como Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, y Emmanuel Macron, presidente de Francia, enfatizaron la importancia de la estabilidad en las relaciones internacionales.

Este respaldo generalizado a Trump refleja el interés de numerosos líderes en construir relaciones sólidas y garantizar un periodo de estabilidad con Estados Unidos, en un contexto global marcado por desafíos económicos y de seguridad.

I warmly congratulate Donald J. Trump.

The EU and the US are more than just allies.

We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.

So let’s work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2024