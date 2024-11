El expresidente Barack Obama instó a los ciudadanos de Estados Unidos a mantener la calma y a prepararse para una posible espera prolongada en el conteo de votos. En un mensaje enfocado en la transparencia y el respeto hacia el proceso electoral, Obama recordó que en las elecciones de 2020 se necesitaron varios días para obtener un resultado final y aseguró que “es muy probable que tampoco sepamos el resultado esta noche”.

Obama destacó la dedicación de los miles de trabajadores electorales que están procesando las boletas en todo el país y pidió a los ciudadanos “respetarlos” y “agradecerles” su labor.

A lo largo de la jornada, equipos de escrutinio en distintos estados reportaron un flujo constante de votos por correo y anticipados, lo que hace prever que el recuento podría alargarse en varios de los estados clave.

El expresidente también enfatizó la importancia de no difundir información sin verificar: “Asegúrense de comprobar las fuentes antes de compartir publicaciones y dejen que el proceso siga su curso”, declaró.

Obama pidió evitar la desinformación en un momento crítico, recordando que contar todas las papeletas lleva tiempo, y recalcó que la precisión en el proceso es más importante que la rapidez.

It took several days to count every ballot in 2020, and it’s very likely we won’t know the outcome tonight either. So please keep a few things in mind as you make your voice heard today:

– Thousands of election workers around the country are working hard today. Respect them.…

— Barack Obama (@BarackObama) November 5, 2024