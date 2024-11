Con un llamado a tocar puertas para salir a votar, la candidata presidencial demócrata de Estados Unidos, Kamala Harris inició la jornada de este martes de elecciones.

“Toca puertas, llama a los votantes, comunícate con tus amigos y familiares. Juntos escribiremos el próximo capítulo de la historia más grande jamás contada”, escribió la candidata en su cuenta de “X”.

Esta mañana inició la jornada electoral en la que los estadounidenses elegirán a su nuevo presidente, y la disputa está entre la demócrata Kamala Harris que hace fórmula con Tim Walz y el republicano Donald Trump cuyo compañero de fórmula es J. D Vance.

Estados Unidos tiene un sistema de democracia indirecta, donde el Colegio Electoral es el que determina quién gana la contienda.

Este Colegio Electoral está formado por 538 electores o delegados que representan a los estados y son quienes eligen al vencedor. Cada estado tiene la misma cantidad de electores que miembros en el Congreso, un número determinado en función de su población. Y salvo muy pocas excepciones, el candidato que vence en un estado se lleva todos sus votos electorales. No importa si ganó por un voto o por un millón.

Los estados que más votos aportan son California (54), Texas (40), Florida (30) y Nueva York (28) y en contraparte, los que menos aportan son Alaska, Wyoming, Dakota del Norte y Dakota del Sur, Delaware y Vermont.

La mayoría de los estados votan siempre por el mismo partido en todas las elecciones; de ahí que los candidatos hayan concentrado su campaña en los denominados “estados péndulo” que son los que ninguno tienen seguro.

Para esta jornada electoral, los principales estados en disputa son Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Míchigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

De esta manera, para el futuro presidente de Estados Unidos deberá obtener al menos 270 votos del Colegio Electoral.

Los colegios electorales donde acudirán a votar se instalan en edificios públicos como escuelas, centros comunitarios, iglesias o edificios municipales.

Today is your last chance to make an impact in this election. Help reach every last voter before polls close: https://t.co/fI8FyHWp46 pic.twitter.com/AN1D9zE2C5

Knock on doors. Call voters. Reach out to friends and family.

Together, we will write the next chapter of the greatest story ever told. https://t.co/hgrnsUe1W0

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 5, 2024