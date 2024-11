El candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, además de tener millones de seguidores en su país, cuenta con el apoyo de varios mandatarios de talla internacional.

El aspirante a la presidencia cuenta con el apoyo de mandatarios internacionales y que éstos han reiterado en muchas ocasiones su apoyo al magnate en medios de comunicación, tanto locales como internacionales; a continuación te mencionamos algunos de ellos:

Ilham Alíyev, presidente de Azerbaiyán.

El presidente de la República de Azerbaiyán, ha demostrado su apoyo al candidato republicano y de acuerdo con la Agencia de Noticias Turan, el mandatario dió su opinión acerca de a quién le gustaría ver como presidente de Estados Unidos.

“Durante su mandato no hubo guerras(…) Durante su mandato, Estados Unidos no inició guerras, no hubo Vietnam, Corea, Yugoslavia, Afganistán, Libia, Irak, Siria, etc. Este es un período en el que no hubo guerras. Bueno, tal vez valga la pena tratarlo con gran respeto”, señaló Aliyev ante una entrevista para el medio.

Del mismo modo asegura que el pueblo azerbaiyano comparte la idea de que Donald Trump es la mejor opción para gobernar a su país. Actualmente Aliyev lleva 21 años en el cargo.

Andrzej Duda, presidente de Polonia.

De acuerdo con el medio NFP (Notes From Poland), el presidente de la República de Polonia, Andrzej Duda, alentó abiertamente al pueblo norteamericano a votar por Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos; el presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que el republicano ha reforzado las relaciones Polonia-Estados Unidos y confía que puede garantizar el continuo apoyo de Estados Unidos a su país.

Recep Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía.

Recep Tayyip Erdoğan, actual presidente de la República de Turquía desde 2014, mencionó ante el medio Al- Monitor (principal medio de noticias de Medio Oriente) que “elogia” la valentía de Trump y al tener una llamada con el expresidente poco después de su intento de asesinato, asegura que su simple imagen “fortalece la democracia”.

Indirectamente el presidente de Turquía apoya al aspirante Donald Trump al confiar que las relaciones Estados Unidos-Turquía mejorarán cuando llegue a la presidencia.

Javier Milei, presidente de Argentina.

El mandatario de la Nación Argentina, Javier Milei ha reiterado en muchas ocasiones su apoyo al empresario norteamericano, dejando en claro que su elección como presidente significaría un gran paso para la democracia de su país.

Del mismo modo, Donald Trump ha mostrado su apoyo al mandatario argentino desde su primer día en el cargo, felicitándolo en su triunfo electoral el año pasado.

”Felicitaciones a Javier Milei por una gran elección como presidente de Argentina. ¡El mundo entero te estaba mirando! Estoy muy orgullos de ti”.

”¡Darás un giro a tu país y harás que Argentina vuelva a ser grande!”, expresó Trump en sus redes sociales.

Aleksandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia.

El presidente de la República de Bielorrusia demostró abiertamente que apoyará a Trump tras la promesa de que durante su campaña, prometió acabar la guerra en Ucrania.

“Vamos a apoyarlo para que llegue al poder y detenga a esta máquina de la OTAN y a los 50 países que están librando hoy una guerra contra Rusia”, mencionó Lukashenko ante una entrevista para el medio de comunicación Belarus Segodnya.

Sin embargo, el mandatario bielorruso señaló que desde el punto de vista político, no será fácil para Trump “visitar a un ‘dictador”; Lukashenko lleva desde 1994 en el poder de manera ininterrumpida.