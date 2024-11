El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama hizo un llamado a los estadounidenses a salir a votar este martes para elegir a quien será su próximo gobernante.

Este martes a través de su cuenta de “X”, el demócrata publicó un mensaje en el que pide a los ciudadanos de Estados Unidos, mostrarle al mundo de qué están hechos.

“Millones de estadounidenses acudirán a las urnas para mostrarle al mundo quiénes somos y qué defendemos”, escribió.

El exmandatario publicó la página el link IWillVote.com donde los ciudadanos pueden revisar en dónde les toca asistir a votar y pidió que quien vote, suba a la red su calcomanía y él estará compartiendo la publicación. “¡Salgamos y ganemos!” señaló.

Hasta ahora, más de 81 millones de estadounidenses han emitido su voto adelantado; sin embargo esta cifra es menor a la obtenida en 2020 cuando era la pandemia de Covid-19.

Hace cuatro años, más de 110 millones de estadounidenses votaron anticipadamente en persona o por correo.

Today is Election Day.

Millions of Americans will be going to the polls to show the world who we are and what we stand for. Find out where and when you can vote today at https://t.co/NKXRGNgbZX.

And once you do, I want to see your voting sticker. I’ll be sharing your posts… pic.twitter.com/JwRuT2s08s

— Barack Obama (@BarackObama) November 5, 2024