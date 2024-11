Con expectativas renovadas por la nueva administración federal a cargo del deporte mexicano, la arquera mexicana y medallista olímpica de bronce en París 2024, Ana Paula Vázquez, se mantiene cauta sobre creer que con una nueva persona se puede lograr un giro necesario para la gestión atlética del país.

Atleta convencida de que cada uno de los deportes amateurs en México sufrió algo durante el sexenio pasado, cuando la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte estaba dirigida por Ana Gabriela Guevara, la arquera mexicana prefiere no ilusionarse con discursos de unión y cambio con los que ha abanderado su llegada Rommel Pacheco a la Conade.

“En estas últimas semanas se ha generado una nueva perspectiva de la nueva administración, pero eso ya ha pasado antes y hoy varios deportistas nos da miedo ilusionarnos pero también creo que hay darle el beneficio de la duda a las personas”, destacó la olímpica para este medio.

Al describir el proceso pasado como un sexenio largo y pesado, la arquera también pudo constatar que estos inconvenientes hoy están generalizados en todo el deporte nacional. “Veíamos a otros compañeros y entendimos que éste es un problema de México, pero al menos en nuestro caso y con mucho trabajo lo logramos superar”.

Después de convertirse en una de las figuras mediáticas más seguidas en redes sociales a raíz de su éxito olímpico junto a Alejandra Valencia y Ángela Ruíz en el tiro con arco recurvo por equipos, la mexicana de apenas 24 años aseguró vivir un proceso de adaptación a un nuevo estilo de vida en el que trata de preocuparse por ser ella misma y no una “figura perfecta” como tiende a parecer a través de internet.

El tener que acostumbrarse a recibir más propuestas de entrevistas, aunque se le ha dificultado también le ha significado la oportunidad de disfrutar algo que considera será solo un proceso que no le durará para siempre. “Yo tiendo a estar sola y me gusta, pero espero que esta fama no dure por siempre y en 50 años pueda decir que pude disfrutar todo esto”.

“Lo que sí tengo claro es que debo encontrar un equilibrio y no descuidar mi entrenamiento, porque al final de cuentas es por ello que hoy me buscan, porque he sido constante en mi disciplina”, agregó.

Aún sin un calendario plenamente definido, Vázquez indicó a 24 Horas que en busca de no bajar su nivel y tras ver lo reñido que es el nivel tras disfrutar como espectadora la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Tlaxcala semanas atrás, para ello lo primordial será regresar a sus entrenamientos en el corto plazo, participar en competiciones locales y evaluar a qué eventos internacionales vale la pena ir para foguearse.