Ante la existencia de 3.8 mil sitios fraudulentos que se presentan como parte del Gobierno, la coordinadora de los diputados federales de Acción Nacional (PAN), Noemí Luna Ayala, urgió a las demás bancadas en la Cámara de Diputados a legislar en materia de ciberseguridad.

“Me parece muy, muy preocupante que no haya ciberseguridad para poder determinar si un sitio es auténtico o no lo es; pero creo que es parte de un sistema en el que se aprovecha la sobrerrepresentación.

“Y lo digo porque yo creo que todos sabemos que también hay sitios que son a favor del gobierno y que no son propiamente del gobierno ¿a qué me refiero con esto? Yo he visto ridiculeces al nivel de decir que “el AIFA está súper lleno”, que “el Tren Maya está desbordado”; todo eso es información falsa (…) haber detectado sitios que se prestan para fraudes, que se prestan para ilícitos ¡ahí es donde deberíamos estar legislando y no al contrario, no estar legislando para desmantelar las instituciones de este país!”, exigió.

Te podría interesar: Barbaridad jurídica, proyecto contra la reforma judicial: Eduardo Andrade

Este diario publicó hoy que entre septiembre de 2023 y junio pasado, el Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos (RNIC), gestionado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detectó 3 mil 888 sitios de internet apócrifos que se hacían pasar como de dependencias del Gobierno federal con la intención de cometer fraude, propagar de códigos maliciosos u obtener datos personales y financieros.

Luna Ayala agregó que en esta legislatura Acción Nacional buscará que haya avances para la expedición de una ley en ciberseguridad, ya que en la pasada no hubo avances en la materia aun cuando se presentaron dos dictámenes para su discusión, pero ninguno se discutió en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.

“Incluso nosotros, cuando se dio la reforma al 21 en materia de que la Guardia Nacional se pasaba a la Sedena, nosotros dijimos que convocábamos al oficialismo, a la mayoría, que recuperaran las iniciativas que se quedaron en el “sueño legislativo” y eran más de 25 iniciativas del PAN en donde abordábamos distintos temas de seguridad -precisamente éste, uno de ellos- y estaremos tratando de retomarlo, sin duda”, aseveró la lideresa del PAN en San Lázaro.

Te podría interesar: Emite Poder Legislativo convocatoria para candidatos a juzgadores

Por último, condenó que la cuarta transformación no le esté dando un respiro al país al legislar, semana tras semana, bajo mecanismos que violentan el proceso o legislativo.

“Viene la próxima semana, porque casi es un hecho, tres dictámenes, dos de ellos extremadamente preocupantes: El de la prisión preventiva, que violenta derechos humanos, y el de la desaparición de los organismos autónomos, entre ellos el de transparencia, lo cual, sin duda, es un retroceso en la materia anticorrupción en el país”, lamentó.

leo