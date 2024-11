El 4 de noviembre de 2024 se dio a conocer que el afamado productor, Quincy Jones murió a los 91 años en Los Ángeles. A lo largo de su historia fue conocido como uno de los productores más importantes de la música pues participó en álbumes de Michael Jackson, Donna Summer y hasta The Weeknd.

Quincy fue amigo de Ray Charles, director musical de Dizzy Gillespie, arreglista de Ella Fitzgerald y encabezó la última gran actuación de Miles Davis.

¿Qué álbumes produjo Quincy Jones?

Donna Summer / Donna Summer

El décimo material de la cantante estadounidense fue el primero que lanzó bajo el sello Geffen Records (Universal Music). En este la artista trabajó con Giorgio Moroder y Pete Bellotte pero llegó una nueva persona al proyecto, Quincy Jones.

R&B, Soul y Post-Disco, fueron algunos de los géneros musicales que sonaron en el LP. De este se desprendieron “State of Independence”, “The Woman in Me”, “Protection” y “Love Is in Control (Finger on the Trigger)”.

Off The Wall / Thriller / BAD / Michael Jackson

Es sabido que entre Quincy Jones y Michael Jackson hubo una buena relación musical y muestra de ellos son tres de los discos claves que grabó el llamado Rey del Pop y que lo consolidaron como un referente musical.

Todo inició con Off The Wall (1979), primer material que se alejó del sonido que presentaba de The Jackson 5. En este la música pop, funk, disco y R&B marcaron el camino de Jackson. Uno de los éxitos fue “Don’t Stop ‘Til You Get Enough”.

No fue hasta Thriller (1981) que Jackson se convirtió en uno de los artistas con mayor número de copias vendidas. Se habla de una cifra superior a las 70 millones de copias. “Thriller”, “Billie Jean”, “Beat It”, “Human Nature”, entre otras fueron los éxitos que se apuntó Michael.

Seis años después fue lanzado BAD (1986), el último álbum que trabajaron juntos. En este recopiló géneros como rock, funk, R&B y hasta dance.

Uno de los discos políticos del Rey del pop pues en este se habla sobre la discriminación racial. Todo esto usando la tecnología moderna de aquella época.

Siguiendo con la racha de los discos más vendidos, hasta la fecha cuenta con 35 millones de copias vendidas aproximadamente. De acuerdo a Jones, la vida de Michael comenzaba a notarse más desordenada y le sugirió hacer un disco más honesto.

Masterjam / Rufus & Chaka Khan

Bajo el género de smooth soul, Quincy Jones trabajó con Rufus y la cantante Chaka Khan. Este material fue lanzado en 1979. “Do You Love What You Feel” es una de las canciones más representantivas del LP.

Si algo tenía Jones era el sentir los proyectos pues cada material que grabó generaba el ambiente sin importar el ritmo.

