“Yo te digo que esto es la Champions, y el Mundial será cuando hagamos el Foro Sol”, confesó Julián Saldarriaga, guitarrista de Love of Lesbian, durante la conferencia de prensa que ofrecieron a unos días de su primera presentación en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

Lo anterior, como clara referencia a una de las canciones de su décimo álbum de estudio, ‘Ejército de Salvación’, titulada ‘La Champions y el Mundial’, que cantan a dueto con el autor español. Más tarde añadieron que su presentación en el Lunario del Auditorio Nacional lo vivirán como El Clásico del futbol español.

Por su parte, el músico Jordi Rogig destacó la importancia de presentarse en un escenario así de monumental:

“Hay que aclarar que no forma parte de nuestro ADN empezar una gira aquí (en el Palacio). Esto fue idea de alguien que no fue ninguno de nosotros cuatro (…), habitualmente no salimos de nuestra zona de confort, sacar el disco, foguear las canciones en lugares pequeños y luego atreverse. Hoy me doy cuenta que esto es más enorme de lo que nos habían contado”.

CANCIONES QUE SON SALVAVIDAS

Siguiendo por el espectro de lo musical —que de pronto, irónicamente, escapa a las declaraciones de la agrupación española, pues ven con especial atención otros asuntos como la cercanía con el público o cierto tipo de trascendencia—, pusieron sobre la mesa algunas de las canciones o nombres de artistas que son para ellos “salvavidas”.

Julián dijo que esa canción que le da calma es Roscoe de Mildlake. Santi, por su parte, se refirió Moving de Supergrass y Wish You Were Here y Goodbye Blue Sky_ de Pink Floyd_. Tras apuntas la variedad de emociones y cómo la música y uno mismo cambian con el tiempo, Jordi dijo que su “lugar seguro” es el álbum Desintegration de The Cure; asimismo, Oriol, refirió que elige un poco en función al estado de ánimo, por ello es que algunas veces se pone a Iván Ferreiro y otras a Gregory Porter, o, cuando sale a ejercitarse, hasta The War on Drugs.

Love of Lesbian se presentará el próximo 9 de noviembre en el Palacio de los Deportes y el lunes 11 en el Lunario del Auditorio Nacional.