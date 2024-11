El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), anunció que, en los próximos días, la Cámara de Diputados discutirá y, en su caso, aprobará diversas reformas a la Constitución Política, relacionadas con igualdad sustantiva, delitos graves, protección animal y fusión y extinción de órganos autónomos. En los próximos días, discutiremos y, en su caso, aprobaremos distintos instrumentos jurídicos: reformas constitucionales en materia de igualdad sustantiva, elevar a rango constitucional los delitos graves como la extorsión, la producción y comercialización del fentanilo y otras sustancias, y la elaboración, expedición y uso de facturas falsas. También señalo que se legislará y llevará a la Constitución la protección animal, que es un compromiso que se cumplirá, además de la reorganización administrativa, que implica desde la fusión hasta la extinción de órganos autónomos. Nos corresponde continuar con un modelo de país más humano, más justo, más equilibrado. Monreal Ávila subrayó que esta semana se expedirá la convocatoria para la elección de funcionarias y funcionarios judiciales, se dictaminarán modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública y se presentarán iniciativas de modificaciones a leyes reglamentarias, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de carrera judicial y la de responsabilidades. El Poder Legislativo tiene que cumplir con el cúmulo de responsabilidades que adquirimos con la población. Que por ello nos ataquen, nos cuestionen o nos ofendan son asuntos menores que debemos enfrentar con firmeza, ante las razones de Estado que nos motivan y nos comprometen con la mayoría del pueblo. El presidente de la Jucopo recordó que en tan sólo 60 días se han reformado 39 artículos constitucionales; ha sido el periodo legislativo más intenso de las últimas décadas, y la reforma más profunda es la relativa al Poder Judicial. Otras, igualmente relevantes, son las de acceso a la justicia para los pueblos originarios, derechos de las y los trabajadores, como el salario mínimo; la política social como prioridad del Estado mexicano, la vivienda elevada a rango constitucional, la recuperación del Estado del servicio público de tren de pasajeros, la rectoría energética y la reincorporación de las empresas públicas que habían sido privatizadas. Finalmente, comentó que estas y las demás reformas son en beneficio de la población, y se debe comprender que es un compromiso adquirido en las urnas y que vamos a continuar con nuestra obligación con la mayoría del pueblo de México.

CLAUDIA SHEINBAUM; ESTOY PARA SERVIR AL PUEBLO

La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que llegó para servir al pueblo, y recordó la historia de Palacio Nacional, su nuevo hogar y oficina. Aseguró que el recinto nos recuerda nuestro pasado y por qué y para qué llegamos: para servir al pueblo. El lugar se ha convertido en la residencia oficial para el presidente desde la administración de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien decretó el cierre de Los Pinos, que antes era el hogar del mandatario en turno, para convertirlo en un museo. Sheinbaum recordó que el Palacio Nacional se construyó durante la época de la Colonia sobre las ruinas de las Nuevas Casas de Moctezuma Xocoyotzin. Ha sido sede del poder y de la soberanía del pueblo mexicano desde la Independencia. Dentro de sus muros han habitado y trabajado grandes personajes de la historia nacional.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; PENDIENTE EL PROCESO DE DESAFUERO DE ALEJANDRO MORENO

El presidente de la Mesa Directiva del Senado Gerardo Fernández Noroña recordó al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno que estaba pendiente el proceso de desafuero en su contra. El proceso de desafuero en México es un procedimiento legal que permite retirar la inmunidad procesal de un funcionario público, como un diputado o senador, para que pueda ser juzgado por presuntos delitos. El fuero es una protección que impide que legisladores y otros servidores públicos sean arrestados o procesados judicialmente sin el debido proceso. El procedimiento se lleva a cabo cuando existen acusaciones de delitos contra un funcionario con fuero. La Cámara de Diputados es la encargada de llevar a cabo el proceso de desafuero, que incluye una fase de acusación, revisión y votación. Si la mayoría de los diputados vota a favor del desafuero, el funcionario pierde su inmunidad y puede ser sujeto a un proceso judicial regular. En el caso del dirigente nacional del PRI, conviene recordar que fue en 2022 cuando la Fiscalía del Estado de Campeche pidió el desafuero para poder proceder penalmente en su contra debido a que cuenta con señalamientos por enriquecimiento ilícito presuntamente cometido en el periodo en el que fue gobernador.

CLARA BRUGADA; GALARDONADA CON EL PREMIO GLOBAL DE SHANGHÁI PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS CIUDADES

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, fue galardonada con el Premio Global de Shanghái para el Desarrollo Sostenible en las Ciudades, en reconocimiento a los esfuerzos pioneros e innovadores en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible a través de diversas políticas públicas y acciones de gobierno eficaces realizados a partir de 2018 durante su gestión como alcaldesa de Iztapalapa. El Premio Shanghái es una iniciativa mundial liderada por la Organización de las Naciones Unidas-Hábitat (ONU-Hábitat) y la municipalidad de Shanghai desde 2022, que tiene como objetivo promover y acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reconocer el progreso y los logros sobresalientes de las ciudades y municipios de todo el mundo en la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, así como de la Nueva Agenda Urbana. El tema general de la edición de 2024, “Construir un futuro urbano sostenible para todos”, hace eco del tema de la duodécima sesión del Foro Urbano Mundial, de esta forma, se alienta a las ciudades a mostrar sus avances en la promoción del desarrollo innovador para la prosperidad urbana, el desarrollo urbano bajo en carbono y resiliente al clima, la entrega de viviendas de calidad y el empoderamiento de los jóvenes, temas de prioridad en la agenda de gobierno de Clara Brugada para la capital del país. Este premio, pionero a nivel mundial, busca apoyar el undécimo ODS, por medio de una plataforma que busca fortalecer el Plan Estratégico de ONU-Hábitat, en donde se valora el progreso, la estrategia y la acción de las ciudades en su propio contexto a través de un enfoque holístico. Un jurado internacional independiente, compuesto por miembros de diferentes regiones del mundo, evaluó las aplicaciones al premio e hizo las recomendaciones para determinar las ciudades ganadoras en función de su impacto, así como de sus iniciativas de sostenibilidad, innovación y adaptabilidad, las cuales recibieron una placa y un trofeo.

MARKO CORTÉS; EL GOBIERNO BUSCA INSTAURAR UNA DICTADURA

El líder de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, expresó su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actuará de manera libre, independiente y autónoma, siempre priorizando el bienestar del país, al resolver el martes las impugnaciones contra la reforma al poder Judicial. Desatacó que el gobierno de Morena no solo está utilizando su mayoría en el Congreso para aprobar reformas de manera apresurada, sino que ha iniciado una cacería de brujas contra jueces y ministros que defienden la integridad del Poder Judicial. Esta situación pone en peligro los derechos fundamentales y podría derivar en la destrucción del sistema democrático. Cortés Mendoza expresó su profunda preocupación, señalando que si continúa esta tendencia, México podría convertirse en una dictadura al modelo de la película “La Ley de Herodes”. Estamos presenciando una política depredadora, infame y absolutista, donde solo una persona y un partido gobiernan, ignorando las instituciones y silenciando a la oposición. Hoy se persigue a quienes realizan su labor judicial y se les imputa falsamente abuso de autoridad, cuando su único objetivo es salvaguardar a la patria de las garras depredadoras de Morena. Aseguró que la mal llamada supremacía constitucional no elimina las impugnaciones a la reforma del Poder Judicial. Confiamos en que mañana martes, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia declararán inconstitucional dicha reforma. El dirigente nacional reiteró su confianza en que la SCJN actuará con libertad, independencia y autonomía, siempre priorizando lo mejor para el país. Afirmó que Morena ha engañado al pueblo, buscando restringir sus derechos y libertades, sometiendo los poderes Legislativo y Judicial a los dictados del Ejecutivo. Concentrar todo el poder de la República en manos de una sola persona es condenar a México al fracaso como nación democrática.

DIPUTADO LUIS GERARDO SANCHEZ; EXIGE OPERATIVOS PERMANENTES DE SEGURIDAD EN GUANAJUATO

El diputado Luis Gerardo Sánchez, acompañado del coordinador Rubén Moreira Valdez e integrantes de la bancada priista exigió al Gobierno Federal mantener operativos de seguridad en Guanajuato de manera permanente para detener la ola de violencia que azota al estado. El legislador por Guanajuato exhortó a la FGR investigar a los responsables de los hechos sucedidos en días pasados en los municipios de Jerécuaro y Acámbaro donde estallaron dos coches bomba, dejando tres policías heridos e importantes daños materiales a vehículos, viviendas y negocios. El legislador criticó a la Presidencia de la República por haber descartado clasificar estos actos como terrorismo, argumentando que el trasfondo de esto es una disputa entre cárteles, no un intento de generar terror indiscriminado en la población. Pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum explique dónde está la apuesta a la prevención del delito y la asignación de recursos a los municipios para afrontar la seguridad, para la capacitación y equipamiento de los cuerpos de las policías municipales, así como las condiciones laborales de las y los policías municipales. Tambien hizo un llamado a todas y todos los legisladores para que en los próximos días se estudie a fondo la asignación de recursos y la posibilidad de regresar a los municipios programas como el Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG), que sirven para fortalecer y capacitar a las policías municipales y orientar el presupuesto a programas de prevención. Es momento de atender situaciones como estas; desde el sexenio anterior hubo una disminución del presupuesto constante al estado de Guanajuato, presupuesto que hoy hace falta en el tema de seguridad, presupuesto que si hoy estuviera se podría atender de una manera distinta. El diputado guanajuatense dijo que el PRI respalda el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno para restablecer la seguridad y garantizar la tranquilidad de la población. El coordinador Rubén Moreira Valdez señaló que la seguridad tiene que tener una estrategia multidimensional, que para combatir al crimen se requiere la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad con consejos, con reflexiones, con puntos de vista y evaluando lo que se hace. Pensamos que para que llegue la paz a México tiene que haber colaboración internacional, pero también tenemos muy claro que no va a llegar la paz si no se reconoce el problema, si no se dice estamos fallando y hoy México está fallando en materia de seguridad. Moreira Valdez culpó a Morena y sus aliados de la inseguridad que se vive en todo el país, e hizo un llamado a la coordinación de las autoridades para que todos asuman una parte de la responsabilidad.

KAMALA HARRIS VS DONALD TRUMP; A DOS DÍAS DE ELECCIÓN ENCUESTAS ARROJAN EMPATE

Las últimas muestran una carrera reñida entre la candidata demócrata a las presidenciales, Kamala Harris, y su contrincante republicano, Donald Trump, a dos días de las elecciones en Estados Unidos. Una nueva encuesta de NBC News revela que la vicepresidenta y el expresidente están prácticamente empatados a nivel nacional entre los votantes registrados. En los sondeos en los que se tuvieron en cuenta a otros candidatos de terceros partidos, el 47 % apoya a Donald Trump y el 46 % a Kamala Harris, mientras que en las encuestas que solo tienen en cuenta a los dos candidatos principales, Harris y Trump están empatados con un 49 % cada uno. La última encuesta nacional de ABC News/Ipsos muestra que la vicepresidenta Harris tiene una estrecha ventaja sobre el magnate republicano, con un 49 % frente a un 46 % de apoyo a Trump. Con los resultados de la nueva encuesta, el último promedio de sondeos nacionales de CNN Poll of Polls revela que el 48 % de los votantes en todo el país respaldan a Harris y el 47 % apoyan a Trump, sin cambios con respecto al promedio anterior. En los siete estados con más probabilidades de decidir la elección presidencial de este año, conocidos como estados bisagra, ni Harris ni Trump logran una ventaja clara, ya que están empatados en la mayoría de ellos, según las encuestas finales del New York Times/Siena College. Si se analizan los resultados de los cara a cara que tienen en cuenta a los candidatos de terceros partidos, las encuestas indican que Harris y Trump están empatados en Georgia, 46 % cada uno, Míchigan 45 % cada uno y Pensilvania 47 % cada uno entre los posibles votantes de esos estados, que en conjunto valen 50 votos electorales en las elecciones del martes. Harris tiene el 48 % frente al 45 % de Trump tanto en Wisconsin como en Carolina del Norte, y el 48 % frente al 46 % de Trump en Nevada, brechas que están dentro del margen de error de cada encuesta que sugieren que no hay un líder claro. Mientras que Trump lidera por un estrecho margen en Arizona, con un 48 % frente al 44 % de Harris. Los enfrentamientos directos entre ambos, sin tener en cuenta a otros candidatos, indican un panorama similar, con solo la ventaja de Trump en Arizona fuera del margen de error. La encuesta, además, indica que los votantes que deciden tarde en estos estados pueden estar inclinándose por Harris. Según The Times, el 8 % de los votantes que decidieron su voto en los últimos días o semanas se divide en un 55 % para Harris y un 44 % para Trump. Los estadounidenses no sólo elegirán a su nuevo presidente o presidenta, pues también hay otros puestos en juego. Y es que, además, se someterá a votación la totalidad de la Cámara de Representantes compuesta por 435 escaños y la tercera parte del Senado, lo que equivale a 34 lugares. De igual manera, habrá votaciones estatales, donde se designará a gobernadores, alcaldes y otros puestos; en los estados de Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Utah, Vermont, Washington y West Virginia. Recordemos que la Unión Americana se compone de 50 estados federales, en los cuales alrededor de 244 millones de personas están habilitadas para sufragar. Además de los territorios cinco territorios con población que son: Guam, las Islas Marinas del Norte, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Puerto Rico, Samoa Americana.

KAMALA HARRIS; PROMETE PONER FIN A LA GUERRA EN GAZA Y LÍBANO

La candidata demócrata a la presidencia de EE.UU., la vicepresidenta Kamala Harris, prometió en Míchigan en un mitin en East Lansing, que trabajará para poner fin a la guerra de Israel en Gaza y en Líbano y dará a los palestinos la dignidad que merecen. La candidata se dirigió directamente a la comunidad árabe, un grupo clave para poder hacerse con los 15 votos del Colegio Electoral del estado, para reconocer que este año ha sido difícil debido a la muerte y destrucción en Gaza y por las muertes y desplazamientos de civiles en el Líbano. Como presidenta, haré todo lo que este en mi poder para poner fin a la guerra en Gaza, devolver a los rehenes a sus casas y poner fin al sufrimiento en Gaza, garantizar la seguridad de Israel y asegurarme de que el pueblo palestino puede conseguir su derecho a la dignidad, la libertad, seguridad y autodeterminación. El voto árabe en Míchigan es clave para decantar la balanza el martes a favor de los demócratas, que con el presidente Joe Biden en 2020 consiguieron superar al republicano Donald Trump en más de 20 puntos. Este año los sondeos dan la ventaja a Trump en intención de voto entre los árabes, que podrían darle la espalda a Harris por formar parte de la Administración Biden, que sigue apoyando con armamento a Israel en sus operaciones en Gaza, Líbano o Yemen contra milicias alineadas con Irán.

