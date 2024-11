Por unanimidad de 38 votos, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la minuta que remitió el Senado respecto a la reforma a la Constitución en materia de igualdad sustantiva que presentó la Presidencia de la República.

El documento se remitió a la Mesa Directiva y se espera que, en un acuerdo de los coordinadores parlamentarios, este martes se cite a dos sesiones del Pleno, la primera para darle publicidad y la segunda para discutir y votar esta reforma que modifica y/o adiciona siete artículos de la Carta Magna.

Esta reforma surge de la primera iniciativa de cambio constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión.

En el decreto se establece que el Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres; reconoce la diversidad familiar y estipula que la ley protegerá la organización y el desarrollo de las familias y las posibilidades de que existan distintos tipos de familia.

Señala que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias y que el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños.

En el Artículo 21 constitucional se establece que la seguridad pública contempla deberes reforzados de protección del Estado con las mujeres, adolescentes, niñas y niños y se incorpora la perspectiva de género en la actuación de todas las instituciones de seguridad pública.

Además, se amplía la paridad de género para que sea aplicable en los ayuntamientos; se facultad de atracción federal en delitos cometidos contra las mujeres en el Artículo 73, y se ordena la incorporación del principio de la perspectiva de género como principio rector de las fiscalías de los estados y de la Ciudad de México.

Los estados de la República deberán contar con Fiscalías especializadas en investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres y se elimina la brecha salarial con el cual se precisa que, a trabajo igual corresponde salario igual, sin tener en cuenta el género de las personas.

En la discusión de la minuta, en la cual todas las participaciones fueron a favor, la diputada Julieta Vences Valencia (Morena) afirmó que no se trata de una cuestión de géneros, sino de que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades.

“A veces, como sociedad, decimos: ‘Pero si las mujeres tienen todos los derechos, está ahí en la ley’. Pero no tenemos las mismas oportunidades, y este es el claro ejemplo de la brecha salarial. Dirían: ‘Las mujeres no trabajan porque no quieren’.

Por supuesto, las mujeres trabajamos, y los números nos arrojan que trabajamos por lo menos 20 horas a la semana más que los hombres, porque las mujeres seguimos con el tema de cuidados, que se nos sigue atribuyendo a nosotras mujeres, por el simple hecho de ser mujeres”, expresó.

Por su parte, la diputada Anayeli Muñoz Moreno (MC) reconoció la iniciativa, pero advirtió que la igualdad sustantiva no se da por decreto.

“Las académicas señalan que para avanzar en igualdad sustantiva hay que avanzar hacia la igualdad de oportunidades ¿y cómo puede darse esta igualdad de oportunidades?, pues justamente con el Artículo 4, que el Estado garantice el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres.

“Si el Estado no garantiza una igualdad de oportunidades no vamos a avanzar, no vamos a lograr lo que todos buscamos, que es la igualdad sustantiva (…) tenemos una brecha en acceso a la vivienda, en la carga de cuidados, el tema de violencias, no podemos permitir que haya 11 feminicidios diarios en el país”, señaló.