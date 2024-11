Hailey Bieber compartió la primera foto de su bebé, Jack Blues; Justin está feliz con la llegada de su hijo, por ello, hará una pausa en su carrera, para poder estar con él.

Aarón Díaz presentó Mézclame, una canción que muestra el amor por México y el mezcal; así alterna la música y la actuación.

Andrea Legarreta desmintió romance con el sobrino de Pepillo, Luis Carlos Origel, ya que estuvieron juntos en un concierto; la conductora aseguró que la verán con muchas personas, pues ya está soltera, y en una de esas encuentra a un galán que le interese, quiere que estén con ella por amor y no porque sale en la televisión.

Daniela Romo reapareció en silla de ruedas y causó preocupación por su estado de salud, hasta el momento no ha dado detalles sobre su padecimiento, pero todo indica que tiene una hernia que le causa intensos dolores.

Aseguran que Camila Sodi firmó la voluntad anticipada de su mamá Ernestina Sodi, en caso de que no se recupere y viva solamente porque está conectada a los aparatos. Pero la información es incorrecta, porque la que debió firmar la voluntad anticipada es la propia afectada, y siendo así, se debe respetar lo que ella decidió en pleno uso de sus facultades y la familia no tendría porqué decidir, pues ya lo hizo ella. Pero esperemos no sea así y Ernestina pueda recuperarse.

Cazzu y su hija Inti se olvidaron de la polémica y celebraron Halloween, vestidas de abejita. Ahora circulan rumores de que la argentina tendrá problemas con la pensión alimenticia; pero si ya fue establecida frente a un juez, Christian Nodal no podrá darle menos dinero.

Maryfer Centeno analizó al cantautor cuando negó ser infiel y ella cree que miente, aunque muchos la atacan, porque dicen que no tiene la verdad absoluta y la grafóloga siempre habla como si fuera del Tribunal Superior de Justicia.

Además, se dice, se rumora, se comenta que Pepe Aguilar mandó a su yerno a defender a Ángela Aguilar tras las declaraciones de su ex, pero las aclaraciones no sirvieron de mucho, ya que la mayoría de las personas apoyan a la argentina y atacan a la mexicana, por ser soberbia y dar por hecho que Cazzu no sufrió y estaba enterada de todo.

Wendy Guevara defendió una vez más a Nicola Porcella ante las críticas por su programa Soltero Cotizado y su bajo rating, la influencer dice que ya hasta le firmaron una segunda temporada ¿será?

Daniel Bisogno regresará hoy a Ventaneando, después de haber recibido un trasplante de hígado. Tuvo un año muy complicado, entre una enfermedad y otra, pero quiere salir adelante para ver crecer a su hija.

Acusan a Adriano Zendejas, hermano de Shamadi, por violentar, drogar, abusar y filtrar fotos de sus exparejas, dos influencers, Flavia Martin y Antonella Russoniello, quienes lo dijeron en un programa, pero no aclararon si hicieron una denuncia ante las autoridades.

Danna asistió a la exclusiva fiesta de Heidi Klum en Nueva York, todo indica que ha hecho buenas relaciones en el medio artístico.

Tengo un pendiente, ¿cuándo le dejaremos de decir Danna Paola? Ya que ella ahora sólo quiere identificarse con el primer nombre.

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

