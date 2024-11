El voto del diputado Pedro Haces (Morena) que quedó registrado en el tablero electrónico de la sesión del miércoles 30 de agosto aun cuando no estaba presente se debió a “una intermitencia en el sistema de internet del proveedor”, informó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena).

“Fue una intermitencia en el sistema de internet del proveedor, hay un proveedor que da este servicio y esa intermitencia se presenta a veces cuando por equivocación algún diputado utiliza una tableta que no le corresponde… a veces en esa intermitencia se carga momentáneamente el voto, se revisa y ya no fue contabilizado”, explicó el presidente de la Cámara.

Pero más adelante en la conferencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, el propio Gutiérrez Luna descargó de culpa al proveedor de internet en la Cámara de Diputados.

“Fíjese lo que dije, no fue un error del proveedor, fue una intermitencia del servicio de internet que probablemente se generó de un intento cuando alguien trató de votar.

“A mí me ha pasado, a veces llegó y hay varias tabletas, tomo una, no es la mía y me doy cuenta de que no es la mía, tomo otra. Es algo que puede suceder normalmente y que no se ve como una situación de manipulación ni mucho menos y que esto tuvo que ver también con el servicio internet que provee los mensajes que manda la tableta porque la tableta no está conectada, está conectado a un servicio internet, digamos, servidor o al control y dónde se reflejó momentáneamente ese voto”, intentó explicar el diputado.

Gutiérrez Luna garantizó que esta situación no se volverá a presentar, pero no pudo asegurar que no haya ocurrido en otra ocasión, lo cual requerirá de una investigación.

“La verdad es que no sé si ha ocurrido en anteriores ocasiones, puedo recabar información, aquí mencionó un caso, no sé si sea cierto o no, pero lo recabamos y les damos esa información”, prometió el presidente.

La coordinadora del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna, dijo que la explicación que les dieron en la Jucopo “se queda cortísima”, por lo que exigen una investigación seria y a profundidad porque lo que ocurrió es muy delicado.

“¡No podemos confiar en nuestro propio sistema de votación! Si esto sucedió la semana pasada, es porque lo detectamos, porque lo dijimos; pero ¿cuántas votaciones habrán pasado?

Incluso, hay un artículo que habla de que el propio diputado Haces no estuvo presente cuando se discutió el tema de vivienda y sí votó, lo cual es reprobable. Entonces, nosotros exigiremos -en primer lugar- una investigación seria y en segunda, que haya sanciones, no se puede estar en esa incertidumbre”, expresó la lIderesa del PAN.