Héctor Herrera “escupió” al árbitro durante un partido y salió expulsado.

Este domingo 3 de noviembre, el jugador mexicano del Houston Dynamo de la MLS jugó el duelo de los ‘Play-offs’ contra el Seattle Sounders en el Shell Energy Stadium.

Corría el minuto 64 del cotejo con el marcador 0-0 cuando Héctor Herrera se salió de sus casillas y cometió dicha falta al ver la cartulina amarilla por una falta previa.

Cuando el colegiado pasó a un lado del futbolista mexicano y le dio la espalda, el llamado “HH” escupió a la altura de los tobillos del juez central.

La acción no pasó desapercibida por el VAR y de inmediato lo llamaron para revisar la repetición por lo que ni dudó en sacar la tarjeta roja de manera directa.

Aunque el partido estaba 0-0, el Dynamo perdió el primer cotejo de esta serie al mejor de los tres encuentros, al caer en penaltis contra el Sounders.

Hector Herrera is a douchebag. Always has been. Always will be. pic.twitter.com/slOFrLoHwR

— Jose (@Jm8galaxy) November 4, 2024