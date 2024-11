La clasificación para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, prevista para este sábado, se aplazó para mañana domingo 3 de noviembre a raíz de las fuertes lluvias que azotaron en la zona donde se encuentra el Autódromo de Interlagos.

El agua empezó a caer tres horas después de que el británico Lando Norris (McLaren) ganara la carrera esprint y recortara ventaja al líder del campeonato mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Para la hora en que debe realizarse el Gran Premio, el único de la Fórmula 1 en Sudamérica, también hay previsiones de lluvia, según los pronósticos iniciales de los organizadores.

La tormenta eléctrica comenzó unos cuarenta minutos antes del horario previsto para el arranque de la sesión clasificatoria, el cual era a las 15:00 horas locales.

Desde que aparecieron las primeras gotas, la actividad fue postergada varias veces.

“Se ve muy mojado allá fuera, pero tal vez haya algunos sitios en buenas condiciones; en otros, hay grandes charcos”, dijo el piloto británico George Russell (Mercedes) antes del postergamiento definitivo.

Debido al aplazamiento de la clasificatoria del Gran Premio de Brasil, los horarios cambiaron para este domingo 3 de noviembre.

De acuerdo a la Fórmula 1, la clasificación en Sao Paulo se realizará a las 07:30 horas locales; mientras tanto, la carrera del Gran Premio se llevará a cabo a las 12:30 horas.

