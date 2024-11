En 2018 el dj, selector y productor británico Fatboy SLIM aseguró que, para ese entonces, estar muerto por su fuerte adicción al alcohol, pero esta noche, en pleno Día de Muertos, demostró estar más vivo que nunca al hacer retumbar el Pepsi Center y poner a bailar a más de 5 mil personas.

Y la Ciudad de México no sólo no le es ajena a Norman Quentin Cook (su verdadero nombre) sino que con ella ha forjado una gran relación después de presentarse en escenarios míticos o sitios especiales como el Vive Latino, la plancha del Zócalo o el club de baile Patrick Miller.

Durante dos horas, el hombre nacido en Bromley demostró que su creatividad continúa intacta y que dentro de su labor como dj también puede ir evolucionando en términos musicales y no necesariamente ser repetitivo.

Dj Diablo, Katana y Ayybo fueron los encargados de abrir la noche, antes de que saltara al escenario Fatboy Slim, quien, a todos los países a donde va, siempre intenta “tropicalizar” o adecuar su setlist con ritmos afrocaribeños o latinos, como en este caso el merengue.

Haciendo gala de su sentido del humor ácido y por medio de Inteligencia Artificial, Norman comenzó a subir la velocidad de los beats y hace cantar sus canciones a personajes históricos del cine y la vida nocturna.

En todo momento, Norman no dejó de hacer referencia a músicos emblemáticos de su tierra como Mick Jagger o The Chemical Brothers o a otros iconos estadounidenses como The Ramones o el personaje de la historieta de los años 70 y 80, Mad.

Eat, sleep, rave, repeat, Right Here Righrt Now, weapon of choice, Role Model, Gangster tripping, Fucking in Heaven y Funk Soul Brother fueron los temas que en algún momento aparecieron en las mezclas de Fat.

Nombrar las canciones de Fatboy Slim en el set de esta noche fue imposible, pues la cantidad de artistas en remix fue muy alta: Chemical Brothers, The Presets, High Energy y temas de su propio repertorio como Eat, Sleep, Rave, Repeat fueron a algunos de los artistas que incluyó en la lista programada.

Norman Cook comenzó como músico y saltó a las pistas de baile en la revolución electrónica de los 90, donde conquistó el dancefloor por medio de materiales como You Have Come a Long Way.

