El 1 de noviembre, Google lanzó un Doodle especial para conmemorar el Día de Muertos, una de las festividades más importantes de México, que honra la memoria de los seres queridos que han partido, incluidas las mascotas.

Este Doodle, parte de su edición anual, presenta una ilustración vibrante y animada en tonos anaranjados, verdes, marrones y azules.

En él destacan elementos tradicionales como las flores de cempasúchil y figuras de tlalchichis y xoloitzcuintles, perros que en la cultura prehispánica eran considerados guías espirituales hacia el más allá.

La ilustración estuvo a cargo de la artista Lucía Sarabia, quien buscó capturar la esencia festiva y alegre de la cultura mexicana.

Con esta obra, Sarabia resalta la celebración de la vida y la muerte, una tradición llena de color, nostalgia y resiliencia.

A través de este Doodle, Google ofrece a sus usuarios una experiencia visual que invita a reflexionar sobre el simbolismo del Día de Muertos y la importancia de recordar a quienes ya no están.

Esto muestra cómo la festividad perdura en la cultura mexicana y en el corazón de millones, celebrando la memoria, la herencia cultural y el sentido de continuidad que define el Día de Muertos.

🏵️Google celebrates #DiaDeMuertos with a colorful Doodle featuring symbols that are tied to the holiday including marigold flowers, tlalchichi, and xoloitzcuintli. 🕯️

Are you ready to celebrate this UNESCO-recognized tradition embraced around the world? pic.twitter.com/UupAADFiXc

— Mexican Cultural Institute DC (@MexCultureDC) November 1, 2024