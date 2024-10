Una jueza federal reclamó al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña la ponencia que presentó a finales de agosto y con la cual avaló la “súper mayoría” de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.

En el auditorio de la Facultad de Derecho de la UNAM una jueza se levantó de su butaca y a gritos comenzó a reclamarle a De la Mata Pizaña durante la presentación que hacía de su libro Las Heridas, por la ponencia que presentó hace dos meses.

“Soy jueza federal, soy abogada y soy escritora, señor magistrado. Su obra Las Heridas me ha inspirado tanto que yo le prometo que voy a escribir una novela, una novela histórica del México de hoy y usted señor Felipe Mata va a ser un protagonista, uno de mis protagonistas históricos que figurará como ¡el traidor de la democracia mexicana!

“¡Usted entregó la democracia mexicana con ese fallo y esa ponencia de la “súper mayoría” que no votamos los mexicanos! Usted será uno de los personajes principales y yo me voy a encargar de que las juventudes que están aquí nunca olviden quienes fueron los traidores de la patria, que nunca olviden y no se crean las mentiras que usted escribe en su libro, de eso me voy encargar. Gracias por inspirarme porque habremos unos cuantos que no olvidaremos a los traidores. Gracias”, expresó la juzgadora en un video que el propio De la Mata Pizaña subió en su cuenta de X.

El magistrado también colocó la respuesta que dio a la jueza durante el evento y en la que pidió a la jueza que lea la Constitución y todos los precedentes desde el 2009 hasta hoy porque el TEPJF hizo lo que está en la Carta Magna.

“Creo que la señora jueza no ha leído mis sentencias, si se hubiera acercado conmigo a dialogar, pudimos haber dialogado el contenido de la sentencia, pero bueno, me imagino que a gritos es como ella, eehhh…pues tiene un sentimiento, quiere expresar un sentimiento. Lamento ese sentimiento y lo comparto, yo mismo he dicho que no era buena idea la elección democrática de jueces, pero creo que eso tampoco ella lo sabía”, expresó el magistrado del Tribunal electoral.

La ponencia por la que reclamó la jueza, y que en el video que subió De la Mata Pizaña no se escucha si se identifica, permitió que el bloque oficialistas de Morena, PVEM y PT lograran la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y se quedara a tres escaños de conseguirla en el Senado.

Sin embargo, en la Cámara alta el oficialismo consiguió que los dos únicos senadores que llegaron con la representación de la coalición PAN-PRI-PRD se pasaran a su bancada y posteriormente lo hiciera el expanista Miguel Ángel Yunes.

Al tener mayoría calificada en ambas cámaras, Morena y aliados puede modificar la Constitución a su antojo sin tener que negociar con la oposición, con lo que han aprobado varias reformas en las últimas semanas, entre ellas la del Poder Judicial que impone la elección de jueces, magistrados y ministros.

