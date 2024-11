Luego de hacerse la declaratoria constitucional de validez de la reforma sobre la inimpugnabilidad de las modificaciones a la Constitución, se registró un intenso debate entre senadores de Morena y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) -única bancada de oposición al interior del pleno.

El senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó al coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López de haber sido priista pero de no haber aprendido de institucionalidad.

“Se ven muy mal, dejen de defender a su expresidente, apoyen a su presidenta ¡son una vergüenza! jamás le aprenderán lo institucional y el respeto al Partido Revolucionario Institucional que es el padre de todos ustedes, no tengan duda”, echó en cara Alejandro Moreno a los morenistas y los acusó de fabricar una mayoría calificada con senadores de otros partidos a los que “amedrentaron”.

Al respecto, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, le respondió “nos sobran ya dos, somos 87 y no estamos tan lejos que, la semana próxima seamos 89 … A mí no me avergüenza, bueno primero una aclaración, nunca fui presidente del PRI en Tabasco, fui secretario general y no me avergüenza, lo que me avergonzaría es ser hoy dirigente incluso militante de ese partido en extinción”.

El priista no se quedó callado y acusó que, “la mayoría de Morena está aplicando la Ley de Herodes: o te chingas o te jodes”.

