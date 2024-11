Llegó la Semana 9 de la NFL en su temporada 2024. Por lo que aquí te compartimos cuándo y dónde ver los partidos de futbol americano.

Este jueves 31 de octubre arranca la Semana 9 con el duelo entre los Texans, líder de la división Sur de la Conferencia Americana (AFC), quien se mide a los Jets de Nueva York.

Para el domingo 3 de noviembre habrán varios duelos atractivos como el de los Broncos de Denver ante los Ravens de Baltimore y los Dolphins de Miami ante los líderes del Este de la Conferencia Americana (AFC), los Bills de Búfalo. Ambos juegos se realizarán a las 12:00 horas.

Cerca de las 15:25 horas, los Lions y los Packers se enfrentan por el liderato de la división Norte de la Conferencia Nacional (NFC).

En el Monday Night Football se llevará a cabo uno de los mejores duelos de la Semana entre los Bucaneros de Tampa Bay y los Jefes de Kansas City.

¿Dónde ver los partidos de la Semana 9?

Jueves 31 de octubre

Houston Texans vs New York Jets | 18:15 horas | MetLife Stadium | Fox Sports

Domingo 3 de noviembre

Dallas Cowboys vs Atlanta Falcons | 12:00 horas | Mercedes-Benz Stadium | Fox Sports 2 / Canal 9

Denver Broncos vs Baltimore Ravens | 12:00 horas | M&T Bank Stadium | Fox Sports 3

Las Vegas Raiders vs Cincinnati Bengals | 12:00 horas | Paycor Stadium | Sunday Ticket

Los Angeles Chargers vs Cleveland Browns | 12:00 horas | Cleveland Browns Stadium | Canal 9 / Sunday Ticket

Miami Dolphins vs Buffalo Bills | 12:00 horas | Highmark Stadium | Canal 9 / VIX+

New England Patriots vs Tennessee | 12:00 horas | Nissan Stadium | Canal 9 / Sunday Ticket

New Orleans Saints vs Carolina Panthers | 12:00 horas | Bank of America Stadium | Canal 9 / Sunday Ticket

Washington Commanders vs New York Giants | 12:00 horas | Metlife Stadium | Canal 9 / Sunday Ticket

Chicago Bears vs Arizona Cardinals | 15:05 horas | State Farm Stadium | Canal 9 / VIX+ / Sunday Ticket

Jacksonville Jaguars vs Philadelphia Eagles | 15:05 horas | Lincoln Financial Field | Sunday Ticket

Detroit Lions vs Green Bay Packers | 15:25 horas | Lambeau Field | Fox Sports / Sunday Ticket

Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks | 15:25 horas | Lumen Field | Fox Sports 2 /Sunday Ticket

Indianapolis Colts vs Minnesota Vikings | 19:20 horas | U.S. Bank Stadium | ESPN / Disney+

Lunes 4 de noviembre

Tampa Bay Buccaneers vs Kansas City Chiefs | 19:15 horas | Arrowhead Stadium | ESPN / ESPN 4 / Disney+

