Con chaleco naranja fosforescente, Donald Trump se subió a un camión de basura para arremeter contra el presidente Joe Biden, quien comentó que “la única basura flotando ahí fuera son sus seguidores”, en alusión a un ataque de un simpatizante de Trump hacia Puerto Rico.

Desde el asiento del camión, el republicano se burló: “¿Qué les parece mi camión de la basura? Este camión es en honor de Kamala y Joe Biden”, arrancando risas entre su público. El presidente Biden intentó matizar en la red social X, alegando que se refería a la retórica ofensiva sobre Puerto Rico. No obstante, el magnate aprovechó la declaración en mítines de Carolina del Norte y Wisconsin, declarando: “Joe y Kamala finalmente dijeron lo que piensan de nuestros partidarios”.

Kamala Harris, la vicepresidenta y compañera de fórmula de Biden, se desmarcó, diciendo estar en desacuerdo con cualquier crítica basada en “por quién votan”. Aún así, Trump recordó las elecciones de 2016, cuando Hillary Clinton tachó a sus seguidores de “deplorables” y aseguró que ha sido víctima de múltiples insultos desde entonces.

Con la elección a la vuelta de la esquina, el republicano advierte de posibles irregularidades en Pensilvania, estado decisivo, denunciando “trampas” y pidiendo a la policía que haga “su trabajo”. Al mismo tiempo, Harris recalcó en sus discursos la importancia de la unidad, afirmando que pondría “al país por encima del partido”.

BREAKING: Donald Trump gets picked up in Green Bay, Wisconsin by a garbage truck, just one day after Joe Biden called Trump supporters “garbage.” pic.twitter.com/jqjiX6a43V

— Collin Rugg (@CollinRugg) October 30, 2024