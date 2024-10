Un terremoto de magnitud 6.1 estremeció la costa del estado de Oregón, Estados Unidos, la tarde de este miércoles, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo se registró a unos 279 kilómetros de la costera localidad de Bandon, de acuerdo con las informaciones preliminares.

La red de monitoreo detectó el movimiento en 53 estaciones, lo que subraya la magnitud del evento en una región conocida por su actividad sísmica.

A pesar de la potencia del temblor, no se reportaron heridos ni daños inmediatos en las localidades cercanas, y el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos descartó riesgo de maremotos, aliviando preocupaciones de las autoridades y residentes.

Las autoridades locales instan a la población a mantenerse alerta, ya que la zona noroeste del Pacífico experimenta sismos frecuentes que, aunque suelen ser moderados, son monitoreados de cerca para prevenir riesgos.

