Repartidores de comida por aplicación protestan este mediodía en la Cámara de Diputados en contra del proyecto del Gobierno para regularizar su labor.

La protesta inició con una rodada que partió del Archivo General de la Nación y arribo a la entrada principal de San Lázaro; los manifestantes portan en sus mochilas carteles como “Dame derechos, no me los quites”, “manejo para mí, no para mi patrón” o “regúlame esta”.

Te podría interesar: Recibe Senado renuncias de ocho ministros de la Corte

Además, mientras los conductores esperaban que el personal de seguridad del recinto les permitieran el acceso, les dedicaron varias “mentadas” a los políticos en turno, desde los legisladores hasta la Presidenta.

La movilización de este miércoles, que se suma a las realizadas en varios puntos del país, es en contra de la propuesta presidencial de reforma a la Ley Federal del Trabajo para beneficiar a los trabajadores de diversas plataformas de servicios móviles como Uber, Didi, Rappi, entre otros, pues tendrían prestaciones.

La iniciativa de Sheinbaum Pardo responde a las varias protestas que han realizado los “socios” de las aplicaciones para pedir independencia, mejores condiciones de trabajo y seguridad, aunque la movilización de hoy va contra lo propuesto por Sheinbaum Pardo.

Te podría interesar: Ministra Margarita Ríos renuncia a pensión vitalicia; analiza donarla o regresarla a la Tesorería

Hace 2 semanas la mandataria mexicana firmó la iniciativa que busca beneficiar, según su decir, a los 658 mil trabajadores vinculados a las plataformas:

“Las contrataciones de estas plataformas, que la mayoría son trasnacionales, generaron una forma de incorporar a los repartidores que no tiene nada que ver con la Ley General del Trabajo, en una manera de no reconocer las obligaciones que tiene un empleador con los trabajadores, se contratan como socios, que no son socios, solamente para evitar incorporar a las y los trabajadores a los derechos que deben tener, si fueran socios deberían de tener también reparto de utilidades”.

El vocero de los repartidores, Antonio Flores, comentó que la reforma laboral para trabajadores por aplicación, debe contemplar que la afiliación al seguro social sea opción.https://t.co/XN1BFkm9hC 🎥: @ArYferson pic.twitter.com/N4d0yI4pTu — @diario24horas (@diario24horas) October 30, 2024

MC