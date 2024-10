Freddie Freeman fue escogido el Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial 2024, luego de que los Dodgers de Los Ángeles le ganaron este miércoles a los Yankees de Nueva York.

El bateador estadounidense batió un récord de jonrones consecutivos: conectó cuadrangular en cada uno de los cuatro primeros partidos de esta final de las Grandes Ligas.

Freeman se convirtió así en el primer pelotero en ‘jonronear’ en seis partidos seguidos de Serie Mundial, ya que también lo había hecho en los dos últimos del ‘Clásico de Otoño’ que ganó con los Bravos de Atlanta en 2021.

El primera base californiano, de 35 años, culminó su fabulosa actuación con un sencillo que remolcó dos carreras en el quinto y definitivo partido del miércoles, que los Dodgers ganaron por 7×6 en el Yankee Stadium (4 juegos a 1 en la serie).

Freeman, que también tiene la nacionalidad canadiense, compitió en estos playoffs arrastrando un esguince en el tobillo derecho.

En su carrera, el bateador posee también un premio MVP de la Liga Nacional en 2020 y fue escogido para ocho Juegos de las Estrellas (All-Star).

Freddie Freeman and the @Dodgers are on top of the baseball world. #WorldSeries pic.twitter.com/Drc3OHdqS8

— MLB (@MLB) October 31, 2024