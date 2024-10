Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, calificó como “un exceso” el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que invalida parte de la reforma al Poder Judicial.

Lo anterior, tras la asamblea informativa con la militancia morenista de Zacatecas; ahí fue cuestionada sobre el documento que declararía inconstitucional, entre otros temas, la elección de jueces y magistrados, más no la de ministros:

“Un exceso que, aparte, ha violentado todos los procedimientos, porque fíjense qué casualidad, o sea, guardián de las leyes, de los procedimientos de la Constitución y saca un proyecto sin ni siquiera haber concluido la parte de alegatos. Entonces, ni siquiera ha escuchado a las partes y ya estaba promoviendo y circulando un proyecto, prejuzgando sin haber concluido esta etapa de instrucción que se llama, que es escuchar a las partes, los alegatos y después circula un proyecto. Entonces, se ha caído en los excesos”.

Además, subrayó que a la fecha no existe un antecedente sobre ese actuar del Supremo Mexicano, de que se asume por encima del Poder Constituyente -Congreso de la Unión-, y que se asumen con la prerrogativa de decidir, como individuos, que les gusta y que no, del también conocido como Plan C:

“Dicen, ‘vamos adelante con la elección de ministros, con el Tribunal de Disciplina, pero no se va a hacer la elección de jueces y magistrados’. Perdón, pero a ellos no les toca definir qué se va a elegir y qué no, le toca, en todo caso, solamente al poder constituyente. La ley es clara, pero no solamente eso, siempre se ha hecho de esa manera. Entonces, ahora que ellos se sienten afectados, ahora sí pueden pensar que en el terreno de lo inédito pueden detener esta reforma”.

Por lo anterior, llamó a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que se recusen, pues ellos no podrían determinar la inconstitucionalidad de la Carta Magna; a su vez los llamó a respetar la decisión del pueblo.

El martes 5 de noviembre, el Supremo Mexicano revisará el proyecto de González Alcántara Carrancá que busca invalidar de forma parcial la reforma al Judicial, que entró en vigor el 15 de septiembre.

El ministro ponente plantea en su proyecto validar más de 10 artículos del Plan C pero declara de forma parcial la inconstitucionalidad de los artículos relacionados con la elección de jueces y magistrados mediante Comités de Selección y voto popular a través de listas.

Pero conserva la elección por voto de los 9 ministros que integrarán al Supremo Mexicano, los 7 magistrados electorales y los cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; valida este órgano pero elimina “los jueces sin rostro”.

Sobre este proyecto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló en su Mañanera que:

“Primero, lo hemos dicho aquí, y hay que revisar todo el marco jurídico de nuestro país, los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales; segundo, la Corte no puede ser legisladora, es decir se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica”.

