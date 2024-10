Sale de prisión Steve Bannon, exasesor de Trump

Steve Bannon, importante figura de la derecha estadounidense y exasesor del candidato presidencia Donald Trump, fue liberado de prisión este martes por la mañana después de pasar casi cuatro meses tras las rejas, así lo informaron los medios estadounidenses.

Bannon salió de una prisión federal en Connecticut, donde cumplía condena por desacato al Congreso, justo una semana antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en las que su exjefe y candidato republicano busca recuperar la Casa Blanca.

“No estoy roto, estoy empoderado”, dijo Steve Bannon a The New York Times a su salida de prisión.

El exasesor fue condenado por desafiar una citación para testificar ante el panel del Congreso que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio por parte de una turba de partidarios de Trump.

Cuando entró en prisión, el pasado 1 de julio, dijo estar “orgulloso” de cumplir condena “si es lo que hace falta para enfrentarse a Joe Biden”.

Bannon desempeñó un papel destacado en la campaña de Donald Trump de 2016, la que le llevó a la Casa Blanca, como estratega en jefe.

Aunque ya no trabaja oficialmente para el expresidente, ha seguido utilizando su influencia para que vuelva a la Casa Blanca, principalmente a través de su pódcast “The War Room”.

Steve Bannon fue acusado de fraude electrónico y blanqueo de capitales en 2020 por, supuestamente, hacer uso personal de millones de dólares aportados por donantes para la construcción de un muro en la frontera de México, una de las promesas de Trump durante su mandato (2017-2021).

El expresidente republicano emitió un indulto general para Bannon antes de dejar la presidencia, lo que provocó la desestimación de los cargos en su contra. Otros acusados por este caso fueron declarados culpables.

(Con Información de AFP)

Steve Bannon is back: The 4 months in federal prison didn’t break me, it empowered me. pic.twitter.com/34lH2rkKyH

— The Post Millennial (@TPostMillennial) October 29, 2024