Desde muy temprano y adelantándose a cualquier posible filtración, se reveló el cártel oficial del Tecate Pa’l Norte 2025, el cual se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de abril en el Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Para la edición que se celebrará el próximo año, artistas como Justin Timberlake, Green Day, Olivia Rodrigo, Charli XCX, Caifanes, Kings Of Leon, Little Jesus, Juanes, Mon Laferte, Tito Double P, Nathy Peluso, Sabino, El Malilla, Los Auténticos Decadentes y demás, estarán presentes durante los tres días de este festival de música.

Te podría interesar: Haydée Milanés rescata el pasado y mira hacia el futuro

Para esta edición 2025 del Tecate Pa’l Norte destaca el regreso a nuestro país de Charli XCX y la primera visita de Olivia Rodrigo, quien en su momento se especuló una posible presentación para su gira mundial “Guts World Tour” en este 2024.

Tras haber realizado una venta especial para tarjetahabientes de “Hey Banco” el pasado 22 de octubre, la venta de abonos al público general se llevará a cabo el próximo 5 de noviembre a partir de las 14:00 horas del día a través del servicio de Ticketmaster.

De acuerdo con los datos compartidos por el propio festival en la venta tempranera, los precios de los diferentes abonos disponibles SIN CARGOS fueron los siguientes:

Se espera que los precios para la Fase 1 de la venta general incrementen en promedio 1000 pesos más junto a los cargos de servicio, además de que próximamente se revelarán los costos de los boletos por día.

I hope you have the time of your life 🎸🕺🏻📣

Lineup Oficial #TecatePalNorte 2025 🦁

Boletos a partir del 5 de noviembre a las 14:00hrs través de Sistema Ticketmaster pic.twitter.com/bEMJfYShk6

— Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) October 29, 2024