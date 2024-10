En medio de una escandalosa premiación que se vio opacada por el intento de boicot del Real Madrid, la revista France Football junto a la UEFA otorgaron el Balón de Oro 2024 al futbolista del Manchester City, Rodri.

“Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente, en primer lugar a France Football y a la UEFA por el galardón, agradecer a todo el mundo que me ha votado a mí, sé que es un día especial para mi familia y para mi país”, relató Rodri en su discurso de agradecimiento.

El futbolista del Manchester City aprovechó el espacio para dar unas pequeñas palabras en español en donde también agradeció el apoyo de su pareja, sobre todo en estas últimas semanas en donde no ha podido ver acción en el campo de juego debido a una lesión.

“Voy a celebrar con la gente que ha estado conmigo en los malos momentos“, dijo el futbolista ganador del Balón de Oro 2024.

Recordemos que durante la madrugada de este lunes 28 de octubre, previo a la gala celebrada en París, se filtró la lista en el orden que quedaron ordenados todos los nominados, dejando en segundo lugar a Vinicius Jr., jugador del Real Madrid, y que provocó una negativa por parte del club español para presenciar dicho evento.

Por último, Rodri fue cuestionado sobre la actualidad del futbolista en el juego moderno, además de poder darle unas palabras a los pequeños que estaban presenciando la entrega de su primer Balón de Oro como futbolista.

“Hay que adaptarse, hay que volverse un delantero y estar en el área (…) quizás la gente no me conozca mucho, pero me gusta ser un líder, apoyar a mis compañeros, este es mi rol, soy una persona muy tranquila hasta que me enojo. Soy una persona normal y quiero decirle a las niñas y niños que no hay que enloquecerse”.

