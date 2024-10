El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseveró que la embestida mediática y digital contra la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es inadmisible y viene del conservadurismo que no acepta su derrota en las urnas. El legislador enfatizó que hasta ahora la mayoría del pueblo se ha mantenido prudente, pero actuará institucionalmente para defender su decisión democrática. Monreal Ávila indicó que a 27 días del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, destaca su carácter organizado, estructurado y decidido para atender y resolver las causas que originan dificultades y desafíos. Ella redifinió ya la estrategia de seguridad pública, reafirmó su convicción de defender la soberanía y la autonomía nacionales, comenzó a diseñar la política económica y también la relación con los Poderes de la Unión y con los órganos autónomos ha tomado una nueva definición. Por tal razon. apuntó que la relación con el Poder Judicial, aunque respetuosa, ha sido compleja por las reformas y los pronunciamientos emitidos en ambas instancias. Es la relación que ha tenido mayor desgaste ante el desencuentro permanente entre las partes, lo cual es entendible, pues en ese Poder se han concentrado los adversarios políticos y los intereses económicos que han visto desplazado su lugar de privilegio, opinión e incluso apropiación de los recursos públicos. Se han multiplicado los ataques en contra de nuestra Presidenta, así como los artículos, columnas, propaganda digital, algo inusual al inicio de cualquier periodo gubernamental. La presidenta Sheinbaum ha resistido estoicamente y su carácter hace pensar que enfrentará con inteligencia y probidad esta embestida inicial. Además, sabe que cuenta con el respaldo de la mayoría del pueblo. Y ha actuado con prudencia y mesura. Sin embargo, la población esta lista y dispuesta a defender su decisión democráticas. Monreal aseguró que con el Poder Legislativo hay una relación de respeto y colaboración por parte de la presidenta Sheinbaum, lo cual ha permitido que el inicio del periodo se ha caracterizado por una productividad inédita y que ahora hemos aprobado 10 reformas del paquete del expresidente Andrés López Obrador, presentado el 5 de febrero. Agregó que de esas propuestas, faltan protección animal, pensiones, derecho a la alimentación, derecho a la salud y el de órganos autónomos, que esperamos concluir su revisión y, en su caso, su aprobación, antes de que se concluya el periodo de sesiones. Estamos por concluir la revisión y la redacción de tres leyes reglamentarias de la reforma judicial: carrera judicial, de responsabilidades y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Monreal Ávila concluyó que los cambios son pacíficos e institucionales y son momentos de definición política y jurídica. Y ésta es la oportunidad histórica para consolidar el proceso de consolidación que vivimos.

CLAUDIA SHEINBAUM; MANDATO DEL PUEBLO ES TENER UNA CORTE AL SERVICIO DE LA NACIÓN Y YO ESTOY PARA QUE SE CUMPLA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que el próximo 1° de junio de 2025 se realizará la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial, con lo que se cumplirá el mandato de las mexicanas y mexicanos de tener un sistema de justicia que esté al servicio de la nación. Lo que queremos es que al Poder Judicial lo elija el pueblo de México y que se acabe la corrupción de una vez por todas, que tengamos una corte al servicio al pueblo y de la nación. Eso es lo que quieren las mexicanas y los mexicanos, ese es el mandato del pueblo, y la presidenta de la República está para cumplir el mandato del pueblo y para servir al pueblo de México. Claudia Sheinbaum destacó que la base del segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de México es el Humanismo Mexicano, la cual se construyó con millones de mexicanos y con un gran dirigente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y ese Humanismo Mexicano nos devolvió a las mexicanas y a los mexicanos la dignidad, le devolvió al pueblo de México su dignidad, porque se burlaban de nosotros, pero ahora todo lo contrario, reivindicamos a las y los trabajadores mexicanos, y en particular a nuestros hermanos que viven del otro lado de la frontera, que son héroes y heroínas de la patria, que no abandonan a sus familias, que no abandonan a nuestro país, porque así somos los mexicanos y las mexicanas, nos queremos, nos ayudamos; esa es la fortaleza del pueblo de México. Recordó que continúan todos los Programas para el Bienestar, como Jóvenes Construyendo el Futuro; Sembrando Vida; la pensión para adultos mayores; pero además, se implementan nuevos apoyos como la Pensión Mujeres Bienestar que beneficiará a mexicanas de 60 a 64 años, y que en su primera fase apoyará a mujeres de 64 y 63 años en reconocimiento a su trabajo a favor de la construcción de la patria. Soy madre, soy abuela, soy ama de casa y Presidenta de la República. Que nadie se burle de las mujeres nunca más. Asimismo señalo que se implementarán: la nueva beca universal “Rita Cetina Gutiérrez”, la cual en 2025 comenzará apoyando a estudiantes de todas las secundarias públicas del país, pero que paulatinamente llegará también a preescolar y primaria. El programa Salud Casa por Casa para adultos mayores y personas con discapacidad, para el cual ya inició el censo, así como la contratación de más de 22 mil médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, quienes harán visitas domiciliarias y podrán recetar medicamentos, que podrán obtenerse en las Farmacias del Bienestar que serán construidas el próximo año.

SENADORA REYNA CELESTE ASCENCIO; CONCLUYERON LAS COMPARECENCIAS DE ASPIRANTES A PRESIDIR LA CNDH

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Ascencio Ortega, agradeció a quienes participaron en este proceso abierto que también calificó como imparcial y transparente, y cuyo siguiente paso, añadió, es la evaluación de los perfiles para presentar en noviembre una terna a la Mesa Directiva del Senado de la República. El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, refirió que desde el 24 de octubre hasta el día 26 de octubre, se desahogaron las entrevistas a las y los candidatos, uno de los cuales remitió una carta en la que informó de su declinación a continuar en el proceso de selección. Se ha llevado a cabo un proceso abierto, transparente, en el que no se ha tomado en cuenta ningún criterio de carácter ideológico-partidista para evaluar a los aspirantes y que, de esta fecha hasta el 8 de noviembre, las y los senadores realizarán esta valoración en función de los méritos, conocimiento y experiencia de cada uno de ellos. Jorge Sánchez Arellano, comentó que, de darse la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la CNDH deberá trabajar en la protección de los derechos en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos. Sergio Segreste Ríos aseveró que la comisión debe tener como eje rector hacer valer los derechos ante las instituciones del Estado y de los funcionarios públicos, toda vez que son éstos los primeros en vulnerarlos, de ahí la importancia de capacitar a los servidores públicos como los policías. Víctor Manuel Serrato Lozano dijo que ante la reforma que incorpora a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, es indispensable que la CNDH haga un acompañamiento para evitar y reducir violaciones a los derechos humanos; además de recomendar, que si bien, el uso de la fuerza es legítima, ésta debe utilizarse como último recurso. Marco Antonio Tinoco Álvarez sostuvo ante los senadores que el ombudsperson debe ser de carne y hueso, esto es, que siempre debe atender personal e inmediatamente a las víctimas y hacer de la CNDH una plaza pública a la que pueda acudir la ciudadanía libremente y con confianza a presentar sus quejas. Hugo Eduardo Vadillo Zurita hizo énfasis en que el organismo autónomo debe adaptarse a la nueva realidad del país en donde uno de los más grandes retos es atender los derechos humanos de los miles de migrantes que llegan a México, y de los que atraviesan el territorio nacional o se ven forzados a abandonarlo. La aspirante María Teresa Vallejo Pérez propuso fortalecer la visitaduría especializada en menores, tanto en atención como en tiempos de respuesta, además que tiene que haber llamados de atención a la CNDH cuando no atienda las quejas que se presenten. Ricardo Vázquez Contreras planteó que la o el ombdsperson debe hacer a un lado cualquier filiación política y dedicarse de lleno al cargo para atender a todas las personas por igual; también consideró importante acelerar el cumplimiento de las recomendaciones, pues a veces las victimas esperan hasta dos años para ver justicia en sus casos. Marisol Velázquez Copado subrayó que la elección de quien encabece la CNDH debe hacerse con responsabilidad, ética pública y con la convicción de que esa persona en realidad estará comprometida en garantizar los derechos humanos.

MARIO DELGADO; SEP CUMPLE CON LA PETICIÓN DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM NIÑAS Y NIÑOS DE REGRESO A CLASES EN GUERRERO

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, dijo que después de un mes de labores en las que participaron diversas dependencias del gobierno federal y estatal, se cumplió con la petición de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Guerrero regresen a clases. Luego del paso del huracán “John”, el 97 por ciento de las escuelas en el estado ya están en clases presenciales, el 2 por ciento lo hacen en línea y en 16 planteles se sigue trabajando para retomar las actividades escolares. En su informe General de las Acciones por el huracán “John”, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum. Mario Delgado secretario de Educación Pública expuso que luego del daño que provocó el fenómeno en diversas escuelas, se activó el seguro con el que cuentan por lo que ya se trabaja en la rehabilitación de 430 planteles y la meta es llegar a 569. Delgado Carrillo agradeció la colaboración y apoyo del gobierno del estado, de la Secretaría de la Defensa (Sedena), de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y del Tecnológico Nacional de México (TecNM), además de 400 funcionarios de la SEP, que formaron 55 brigadas para apoyar las labores de limpieza de los planteles educativos afectados. Asimismo el titular de la SEP agradeció a madres, padres de familia, maestras, maestros, directoras y directores de las escuelas, quienes también se sumaron a las acciones de rehabilitación de las escuelas para que se lograra un pronto regreso a clases. Finalmente informó que posterior al paso del fenómeno meteorológico, se recibieron reportes de daños en mil 369 escuelas, de las cuales sólo en 150 fueron graves, en 258 el daño fue medio y en las demás, no pasó nada, sólo requerían de limpieza, agua o suministro de energía eléctrica.

DIPUTADA VERÓNICA MARTÍNEZ Y DIPUTADO EMILIO LARA; LOS DIPUTADOS DEL PRI IMPULSAREMOS EL PRESUPUESTO PARA FORTALECER POLICÍAS MUNICIPALES Y ESTATALES

La diputada Verónica Martínez en la instalación de la Comisión de Seguridad Ciudadana, solicitó una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad federal, Omar García Harfuch para que explique la Estrategia de Seguridad Nacional. Por su parte el diputado Emilio Lara llamó a legislar en beneficio de la seguridad para todos los mexicanos. Ambos diputados federales del PRI Verónica Martínez y Emilio Lara adelantaron la postura de su bancada para impulsar recursos a fin de fortalecer las policías municipales y estatales para el Presupuesto 2025. La legisladora priista Verónica Martínez García afirmó que buscarán que se considere nuevamente un Fondo de Seguridad Pública que fortalezca a las autoridades de Seguridad locales, recursos que se utilizaban para capacitación, adiestramiento, pruebas de control y confianza, así como en la compra de armamento y mejorar las prestaciones de los elementos. La diputada pide que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explique la Estrategia de Seguridad Nacional, a fin de conocer cómo estarán coordinados la federación con los estados y municipios. El diputado Emilio Lara llamó a trabajar en equipo, en este grupo de trabajo, para legislar en beneficio de la seguridad para todos los mexicanos. Refirió que hoy los municipios de Campeche, solo cuentan con el programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun), dividiendo gastos operativos y de seguridad, por lo que insistió en la necesidad de reincorporar esos fondos que fomentaban la prevención del delito y fortalecían las capacidades de las policías locales en beneficio y protección de la población.

MICHELLE OBAMA; LLAMA A MUJERES A VOTAR POR KAMALA HARRIS Y DEFENDER SUS DERECHOS

La ex primera dama de EE.UU. Michelle Obama, invitada al mitin de la vicepresidenta, Kamala Harris, en el estado clave de Michigan, se unió a la campaña con un mensaje dirigido a las mujeres para que defiendan su vida y su derecho a decidir y voten por la demócrata. Obama encendió al público de la ciudad de Kalamazoo, en el sur de Michigan, donde crítico que se exigiera a Harris un estándar más elevado que a su oponente, el expresidente Donald Trump (2017-2021). Criticó que la vicepresidenta tuviera que demostrar una y otra vez que merece estar en la Presidencia de EE.UU. y no se la pusiera en la misma balanza que el republicano. La pregunta no es si Kamala está lista, porque en todos los aspectos ha demostrado que está lista. La verdadera pregunta es, como país, ¿estamos listos para este momento?, cuestionó la ex primera dama. Obama hizo una fuerte defensa de los derechos reproductivos y advirtió que había que tomarse la vida de las mujeres en serio. Pidio a las votantes: necesitamos que voten por el único candidato en esta carrera que protegerá nuestras vidas. Kamala Harris luchará para restaurar nuestras libertades reproductivas y defender nuestra salud. Retó a las mujeres a mantener su voto en privado. Independientemente de las opiniones políticas de tu pareja, tú puedes elegir. Puedes usar tu criterio y emitir tu voto por ti misma y por las mujeres de tu vida. También envió un mensaje a los hombres al opinar que, a su juicio, votar por Trump o un candidato de un tercer partido traería daños colaterales a sus esposas, hermanas e hijas.

DONALD TRUMP; EN EL MADISON SQUARE GARDEN DE NY, DICE: “¡KAMALA ESTÁS DESPEDIDA, VETE YA!”

El candidato republicano a la presidencia, el expresidente Donald Trump, se presentó frente a unos 20.000 simpatizantes en el Madison Square Garden de Nueva York para pedir el voto el 5 de noviembre y despedir a Kamala Harris, su rival demócrata y prometer una nueva economía, eliminar impuestos, poner fin a la invasión migrante y un mayor proteccionismo económico frente a China. Has destruido nuestro país. No vamos a aguantarte más ¡Vete ya, Kamala!¡Estás despedida!”. El empresario dijo que la vicepresidenta Harris, su rival demócrata en las elecciones del próximo 5 de noviembre, ha perpetrado la más escandalosa traición contra nuestro pueblo, entre otras cosas, por desplegar un Ejército de inmigrantes que está llevando a cabo una campaña de violencia y terror contra nuestros ciudadanos. Donald Trump reiteró que invocará una ley marcial que se utilizó por última vez durante la II Guerra Mundial para deportar inmigrantes de forma masiva, porque el país está siendo ocupado. Ovacionado constantemente y junto a su esposa, Melania Trump, y el magnate y cofundador de Tesla. Elon Musk, Donald Trump anunció que sumará a su plan económico deducciones fiscales para personas que cuidan de familiares con necesidades especiales. Además, reiteró que dejará de gravar las propinas, el pago de las horas extras y los beneficios de seguridad social de los pensionistas, unas propuestas que están enfocadas en grupos de votantes esenciales para que Trump pueda ganar las elecciones e imponerse en los siete estados pendulares de estas elecciones: Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Nevada, Arizona, Wisconsin y Míchigan. En cuanto al comercio prometió mayor proteccionismo y una ley que llamó ley de comercio recíproco, por la que pondrá nuevos aranceles contra China u otros países si ellos gravan sus importaciones desde Estados Unidos.

FBI; INVESTIGA A PIRATAS INFORMÁTICOS CHINOS QUE VIOLAN PARTES DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES DE EEUU, ESTAN ATACANDO LAS CAMPAÑAS DE TRUMP Y HARRIS

El FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, dijeron que estaban investigando un acceso no autorizado a la infraestructura de telecomunicaciones comerciales, atribuyendo el ataque a actores afiliados a China. Las agencias dijeron que notificaron de inmediato a las empresas afectadas una vez que se detectó la violación y ofrecieron asistencia, aunque podría haber víctimas adicionales. La investigación está en curso y alentamos a cualquier organización que crea que podría ser víctima a que se comunique con su oficina local del FBI o CISA. Las agencias de todo el gobierno de EEUU están colaborando para mitigar agresivamente esta amenaza y se están coordinando con nuestros socios de la industria para fortalecer las defensas cibernéticas en todo el sector de las comunicaciones comerciales. La embajada china en Washington desestimó las acusaciones de piratería informática estadounidenses como desinformación, y calificó a Estados Unidos como el origen y el mayor autor de los ciberataques. La noticia de la violación vinculada a China siguió a un informe del New York Times de que se cree que piratas informáticos chinos han entrado en las redes de telecomunicaciones para atacar a la campaña de Trump. Por otra parte, una persona familiarizada con la investigación dijo que las personas afiliadas a la campaña de la vicepresidenta Harris también fueron atacadas. Los investigadores aún están tratando de determinar qué datos pudieron obtener los piratas informáticos, si es que lograron obtener alguno, y si pudieron escuchar conversaciones en tiempo real.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz