Durante el concierto de sábado por la noche en el Coliseo del Caesar Palace en Las Vegas, la cantautora británica Adele rompió en llanto al ver a la cantante Céline Dion en su concierto, pues se trata de una de sus más grandes inspiraciones.

La cantante de éxitos como “Hello” y “Someone Like You” se encuentra dando los shows finales de su residencia en el recinto del estado del país norteamericano. Fue ahí, durante la canción “When We Were Young“, que tuvo el encuentro con la cantante canadiense.

La “Reina de las Power Ballads” se encontraba en primera fila durante el espectáculo. Fue ahí que Adele vio a la autora de “My Heart Will Go on” y “I Am Alive” y corrió rápidamente a saludarla, y, posteriormente, a llorar una vez que estuvieron abrazadas.

Cuando Adele volvió a posarse sobre el escenario, expresó su admiración por la cantautora: “es una de mis personas favoritas de todos los tiempos”. Y pidió al público asistente que ovacionara a Dion durante su propio concierto.

Es, junto a su aparición en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, una de las más notorias de este año tras su vuelta al ojo público luego de que en 2022 fuera diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida.

En el caso de Adele, le restan aún todas las fechas de noviembre en el Coliseo del Caesar Palace en Las Vegas. Sin embargo, tal como anunció el pasado 1 de septiembre durante un show en Múnich, se tomará un respiro de su carrera artística una vez que acabe su gira. Tal como aseguró entonces, descansará para “vivir la vida” fuera de los escenarios.

Adele bursts into tears after seeing Celine Dion attending her Vegas residency. (🎥: nas.archives) pic.twitter.com/i2prysgSMp — Pop Base (@PopBase) October 27, 2024