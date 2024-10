Este sábado 26 de octubre se jugará el Juego 2 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB) entre Los Ángeles Dodgers y los New York Yankees, y aquí te decimos dónde podrás verlo.

En un gran primer juego, Los Dodgers le dieron la vuelta al marcador y ganaron 6×3 con un cuadrangular en la entrada 10, luego de un home run de Freddie Freeman.

Para el segundo duelo, que también se jugará en el Dodger Stadium, el equipo de Los Ángeles buscarán seguir con está racha positiva y así salir con otra victoria ante su gente. Esto, antes de que tengan un triple juego en Nueva York.

Mientras tanto, los Yankees esperan revertir lo sucedido ayer viernes y buscarán el triunfo de visita, para luego aprovechar su estadía como local en tres juegos seguidos.

El equipo local abrirá el juego con el novato Yoshinobu Yamamoto, quien asumirá la responsabilidad desde el montículo. Mientras tanto, Yankees lo hará con el zurdo Carlos Rodón, quien ha registrado una efectividad de 4.40 en tres aperturas.

We’re just getting started 🍿

Tonight it’s Carlos Rodón and the @Yankees vs. Yoshinobu Yamamoto and the @Dodgers in Game 2 of the #WorldSeries, 8:08 PM ET on @MLBonFOX. pic.twitter.com/cGLjUCK4pm

— MLB (@MLB) October 26, 2024