Hace algunas semanas hablaba sobre los actos que posiblemente visitarán nuestro país a inicios del 2025 y parece que acerté en algunos pero hay uno que se me olvidó y que me ha sorprendido, hablo del regreso de Tyler, The Creator.

El rapero volverá a la Ciudad de México en el marco del AXE Ceremonia y como dato, su primera visita se dio en el mismo festival pero en 2014 a lado de nombres como Ty Segall, Toy Selectah, Unknown Mortal Orchestra, entre otros.

Pero bueno, volviendo a Tyler Gregory Okonma, nombre real del también productor, su influencia en la cultura pop es muy notoria y para muestra su estilo, shows y hasta estética en cuanto a sus álbumes.

Tyler inició en el colectivo Odd Future a lado de personalidades como Frank Ocean, Earl Sweatshirt y Syd de The Internet.

Su estilo ha pasado por el R&B, rap, hip hop, horrorcore, jazz, entre otros. En sus primeros años como solista, la crudeza de sus letras llamó la atención, pues habló abiertamente sobre temas de salud mental, amor, desamor y la atención que requería, tópicos poco tocados para su generación por ser considerados tabú.

Muestra de ello es el Mixtape Bastard cuyo track homónimo habla sobre la ausencia de su padre, el apoyo que recibió de su madre, sus visitas al psiquiatra y la rebeldía que ejercía en el colegio por el que se consideraba el “payaso de la clase”.

Wolf, Igor, Dr. TC, entre otros, son algunos de sus alter egos, que ha eliminado conforme pasa su discografía, y es que Tyler, The Creator superó algunas etapas que le generaron traumas pero no está exento de compartir otras que han surgido en los últimos años.

Podemos hablar de Igor (2019), en este LP, el rapero se abre más a temas amorosos pero también muestra que el sentimiento no es eterno y el odio que llegó a tenerle quien le rompió el corazón.

O de Call Me If You Get Lost (2021) en el que se muestra más maduro al dejar de lado ese trauma amoroso. Podríamos armar una tesis sobre el crecimiento de Tyler, The Creator pero lo mejor es descubrirlo en cada una de sus etapas y descifrar el por qué se ha mantenido a flote.

Sin duda esperaremos ansiosos el enérgico show del originario de California ya que si algo puede presumir es la teatralidad, intensidad y mucho fuego sobre el escenario. Esto nos hará vibrar en abril en la CDMX.

Este 28 de octubre podremos escuchar Chromakopia (2024), su nuevo álbum, del cual no hay muchos detalles, pero que nos hace preguntarnos cuál será el siguiente paso de Tyler.

Estemos atentos, a ver si nos puede sorprender. Seguimos…

@Leo_Vega