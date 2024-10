Durante la conferencia de prensa llevada a cabo un día antes del primer encuentro de Serie Mundial entre Dodgers de Los Ángeles y Yankees de Nueva York, el mánager de los de LA, Dave Roberts, aseguró que el pitcher japonés Shohei Ohtani no tiene posibilidad de lanzar en ningún juego de esta serie.

Lo anterior, más como una reiteración que como una primicia, pues desde que inició la temporada el equipo angelino informó que la superestrella japonesa no tendría actividad en el montículo, aunque sí estaría todo dispuesto para que batiera récords habidos y por haber.

En la conferencia ofrecida el día de ayer por Roberts, un reportero de un medio local dijo que le haría una “pregunta un poco molesta“, pero el mánager lo tomó con gracia y dio pie a que le preguntaran si Shohei Ohtani tendría posibilidad de lanzar en alguno de los encuentros del Clásico de Otoño. Ante ello, el ex jardinero, quien comparte nacionalidad con el ex Angelino de Los Ángeles, respondió que no había posibilidad alguna de que ello sucediera, pero agradecía mucho que le preguntaran.

La noticia, sin embargo, no disminuye las expectativas que fanáticos y seguidores del Rey de los Deportes tiene puestas en el pelotero nipón de 29 años. Menos aun sabiendo que no sólo superó el récord histórico de 40 jonrones y 40 bases robadas, sino que inauguró el nuevo club 50/50, en el que Ohtani es único miembro con 50 cuadrangulares y 50 bases robadas en la campaña regular.

Dave Roberts confirms, “There is no possibility” of Shohei Ohtani pitching in the World Series. pic.twitter.com/Bg8n0kL8xX — SportsNet LA (@SportsNetLA) October 25, 2024

Tal fue el hype con ese hito que la pelota del 50/50 logró venderse en 4 millones 392 mil dólares la noche del pasado 23 de octubre, mediante una subasta, misma que inició con la puja en los 500 mil dólares el pasado 27 de septiembre. Ken Goldin, director de la casa de apuestas que organizó la subasta, dijo que recibieron ofertas de muchas partes del mundo, por lo que se demuestra así el fenómeno mundial que es el pelotero nipón.

El primer juego de la Serie Mundial entre Dodgers y Yankees se jugará este viernes en el Dodger Stadium en punto de las 18:oo horas del centro de México. Aunque no lanzará, el pelotero que llegó a la MLB en 2028 con los Angelinos de Anaheim cumplirá el sueño de todo jugador profesional de Grandes Ligas, jugar su primer Clásico de Otoño.

