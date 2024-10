Con un flyer que deja ver una marca de agua en la que se alcanza a leer “NO APROBADO PARA PUBLICACIÓN”, la clásica banda alemana liderada por Klaus Meine, Scorpions, filtró el anuncio de su participación en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino para su edición XXV.

A través de su cuenta de X (@scorpions), la banda nacida en Hannover, Alemania en 1965 compartió el póster con una breve descripción en la que puede leerse:

Mexico City we are ready to rock you like a hurricane!!! See you 15-16 de Marzo at the Vive Latino Festival. Tickets on sale 31 October at https://t.co/9ObA1Xjecm pic.twitter.com/AxaBrolTIX

— Scorpions (@scorpions) October 25, 2024