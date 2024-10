El Día Mundial del Karate, celebrado el 25 de octubre, honra esta disciplina marcial originaria de Okinawa, Japón, que trascendió generaciones y fronteras.

La palabra “Karate”, que significa “mano vacía,” se desarrolló como una práctica de autodefensa que fusiona técnicas de combate con filosofía y valores, promoviendo respeto, autocontrol y perseverancia.

Esta celebración es una oportunidad para destacar el valor del karate no solo como arte marcial, sino también como un camino para la paz y el crecimiento personal.

En varios países, este día se celebra con demostraciones, clases abiertas y torneos, promoviendo los beneficios del arte marcial para la salud física y mental, desde el fortalecimiento físico hasta la reducción de estrés.

Three different champions in the last five editions…. Who will take the world 👑 in MALE TEAM KUMITE at the Karate World Cup?#Karate #KarateForLife #KarateWorldCup #KaratePamplona2024 pic.twitter.com/AVHJpW5dZT

— World Karate Federation 🥋 (@worldkarate_wkf) October 25, 2024