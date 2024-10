Una joven musulmana exhibió a una europea por agredirla en un Costco de Villahermosa.

El hecho ocurrió el pasado martes 22 de octubre en una sucursal del Costco de Villahermosa, en el estado de Tabasco.

De acuerdo con la usuaria de TikTok @estrelladelcar (víctima de la agresión) una mujer europea se le acercó para preguntarle si era musulmana a lo que respondió que sí lo es.

La agresora preguntó eso al ver a la joven tabasqueña portando el hiyab -velo característico de las mujeres que profesan en islam-, además de su uniforme del CECyTE 7.

“Estaba en Costco y una señora comenzó a agredirme, jalonear y casi me golpea si no es porque una señora me ayudó y otras personas, y yo nunca le hice nada, simplemente yo estaba ahí”, dijo entre lágrimas la joven musulmana.

La víctima agregó que la mujer -identificada como Patricia Sliepenbeek de Países Bajos– la discriminó por la religión que profesa, además de agredirla físicamente.

“Me dijo: ‘¿eres musulmana?’, y yo le dije sí, ‘qué asco, lárgate a tu país’, me dijo y la señora ni siquiera era mexicana, ella me dijo que era de Europa y que ahí se había infestado de musulmanes y que no quería lo mismo para México”, detalló la joven.

Estrella compartió un clip en su cuenta de TikTok en el cual enfrenta, junto con la señora que la socorrió, a la mujer neerlandesa al interior del supermercado en el área de cajas.

“Es esta señora, es una islamofóbica”, acusó Estrella a Patricia quien habló en español u se justificó al decir que es europea.

La extranjera le arrebató el celular a la joven a quien le pidió no subir el contenido, pero con la ayuda de dos personas más lograron quitárselo.

Al final del video, Estrella compartió imágenes de su brazo el cual presentaba rasguños hechos presuntamente por la agresora.

