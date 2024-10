La carrera de los rockeros canadienses de Suuns ha cambiado desde sus inicios y aunque su sonido es prácticamente fiel e identitario, las vivencias, reflexiones y hasta a apuraciones musicales han cambiado, aseguró Liam O’Neill, baterista de la agrupación, en el marco del lanzamiento de The Breaks, su más reciente producción.

“Ahora ya no pensamos demasiado en la forma en la que se reciben nuestras producciones, es un poco extraño, no me había puesto a pensarlo, pero me acuerdo mucho cuando lanzamos el primero o el segundo (álbumes), solíamos estar nerviosos y buscar por todos lados el que decían de ellos, queríamos leer revistas y escuchar opiniones. No es que ya no nos importe, pero creo que ahora pensamos bastante más en nuestras presentaciones en vivo”, contó el músico, en entrevista con este medio.

Incluso aseguró que el mes pasado trabajaron mucho en el show en vivo para asegurarse de que sea bueno, ya que a lo largo de la carrera de la agrupación, “todas nuestras presentaciones han sido fieles a nuestros álbumes en el sonido. Hemos encontrado la forma no solo de sonar, si no de transmitir las vibras”, aseguró

Sobre la forma en la que piensan sus discos, dijo que se enfocan mucho en hacer lo que les gusta con minuciosidad y al gusto de ellos. Incluso se arriesgan a que al público le guste.

“Lo hacemos y lo lanzamos y creo que la recepción real se ve en las presentaciones, con la cantidad de gente que te va a ver y se sabe los temas”.

PLANTADOS EN EL PRESENTE

Breaks el álbum más reciente de la banda, publicado a mediados de septiembre, tuvo como sencillo a la canción Doreen, un tema que lleva a Suuns a la nostalgia y a reflexiones del pasado.

“Curiosamente me siento como en una encrucijada al decir que somos personas que nos gusta mantenernos en el presente, pero creo que lo hablo en un sentido de nuestra carrera porque musicalmente sí podemos componer sobre la nostalgia, voltear atrás para reflexionar y Doreen es una balada que tiene mucho eso”, relató.

Y en ese sentido, reflexionó al pasado como “una especie de orientación. Es la fuente de las canciones personales, todos venimos de un entorno experimental o de un entorno de música improvisada del jazz, en donde esas músicas son enemigas de pensar sobre el pasado. Es todo sobre quedarse presente y ser orientados hacia el futuro. Le damos la vuelta al mezclarlo con el pasado”, agregó O’Neill.

Tras ocho años de su última visita al país, muchas cosas también han cambiado dentro de la banda y asegura que aunque vienen con el espíritu de pasarla bien, no lo hacen como en aquellos tiempos.

“Ya no hacemos fiestas como antes, algunos ya nos cansamos más rápido que antes, simplemente crecimos y como banda nos hicimos más responsables en todos los aspectos, definitivamente vamos a tomar una cerveza y seguro vamos a comer tacos, pero ya no será como fue en ese tiempo”, dijo entre risas.

Finalmente Liam O’Neill dijo estar emocionado de volver al país porque tiene buenos recuerdos del público nacional: “son muy energéticos eso lo recuerdo demasiado, te hacen sentirte como cuando tocas frente a amigos y conocidos y también me emociona ver a Air en el Hipnosis”.

El festival Hipnosis se llevará a cabo el 2 de noviembre y en su cartel destacan bandas como Air, Slowdive, High on Fire, Gang of Four, entre otros.