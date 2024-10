La famosa osa Grizzly 399 fue atropellada fatalmente por un automóvil a los 28 años de edad; es animal es considerado como el oso más famoso del mundo.

La osa Grizzly 399 fue uno de los animales más amados por los concocedores del mundo natural y lamentablemente se dio a conocer su fallecimiento el pasado martes; se informa que fue un vehículo con el que acabó con su vida.

El animal se hizo mundialmente famoso por ser el oso pardo más longevo en tener crías, puesto que aún con 28 años seguía dando a luz. Era el oso pardo más longevo de la región de Yellowstone, Estados Unidos.

De acuerdo con el medio local estadounidense, The Cowboy State Daily, el animal “Tenía 28 años. La identidad de la osa fue confirmada mediante etiquetas en las orejas y un microchip”.

El oso murió cerca de la autopista 26/89 en el cañón del río Snake y según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, se anunció que “el oso grizzly 399 fue atropellado fatalmente por un automóvil al sur de Jackson”.

Sad news today. We lost Americas most beloved bear last night. Bear 399 was hit and killed by a car last night just miles from my home. If you have ever been to Jackson Hole chances are you’ve seen her with her cubs along the road. We will miss you 399. So sad. pic.twitter.com/Jo8t5rfSLx

— Holly (@Wyomingmom3) October 23, 2024