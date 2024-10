El senador del Partido Acción Nacional (PAN) pero que ha votado a favor de la reforma al Poder Judicial y de las iniciativas presentadas por Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez acusó a los senadores panistas de “ladrones” por quedarse con los recursos que el área administrativa del Senado les deposita y que le corresponden.

“Fueron a pedir el favor de quedarse con esos recursos para robárselos, fueron a pedir el favor de que: como formalmente no me había salido yo de la bancada, les dejaran esos recursos … ¡No sean mentirosos, no sean falsos y no sean ladrones!, no me regresen el dinero que me correspondía, que se lo den a una fundación benéfica en favor de los veracruzanos”, pidió el senador ante los gritos de “¡traidor!” que salían de la bancada blanquiazul.

El debate inició cuando el presidente nacional y senador del PAN, Marko Cortés, acusó a los morenistas de estar “ensoberbecidos de poder, atropellándose con sus propias propuestas. Ustedes que vienen muchos de la izquierda, otros muchos militaron en el PRI, otros en el PRD, otros en el PAN, pero lo que sí es cierto es que muchos en su vida han luchado porque haya equilibrio, contrapesos y control constitucional, que toda reforma pueda revisarse. ¿A qué le temen a la Corte que pueda analizar?”.

Ante sus dichos, el presidente del Senado, Gerardo Fernández, decidió bajar de su escaño en la Mesa Directiva para participar en tribuna como senador y no como presidente de este órgano legislativo y acusó a la oposición de tener una posición “clasista y racista de la derecha que se niega que por el voto directo se elija a las personas juzgadoras”.

Mientras que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López también subió a tribuna para echar en cara a la oposición que no tienen la mayoría calificada para evitar la aprobación de la reforma.

“Llegar a este momento costó mucho tiempo, costaron vidas, se robaron una elección -por cierto de su jefe Calderón que ahora le desconoce que le llama malo, mediocre y mentiroso, ya describió Calderón lo que es usted, por eso su discurso está construido a base de mentiras”, refirió López Hernández contra dichos de Marko Cortés.

En respuesta, Marko Cortés acusó a los morenistas de haber presionado a los senadores de oposición para obtener la mayoría calificada y anunció que su bancada regresará al Senado el dinero que le correspondía a Yunes Márquez.

De esa forma, Miguel Ángel Yunes Márquez reviró: “A mí nadie me puso una pistola en la sien para votar o no votar, he votado en conciencia y en favor de México, he votado en conciencia en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, he votado porque creo que México requiere un cambio de rumbo”.

El debate se dio en el marco del inicio de la discusión de la reforma del dictamen para limitar las acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de amparo, controversias y acciones de inconstitucionalidad contra modificaciones a la Carta Magna.

