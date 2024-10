El poder excesivo que tiene el Poder Ejecutivo en estos momentos, con un control casi absoluto del Poder Legislativo y la intención de tenerlo del Poder Judicial, hace que estemos pasando por “un momento de autoritarismo en el país”, señaló Francisco Labastida Ochoa, excandidato presidencial del PRIl.

“Mi evaluación es que estamos viviendo un momento autoritario, en donde creo que lo que hemos vivido durante muchos años, que es el poder excesivo de los presidentes de la República, se acentúa, se desborda en este Gobierno y crece”.

Advirtió que los legisladores hacen lo que quiere el Ejecutivo, y en este estricto sentido Claudia Sheinbaum está buscando que suceda lo mismo con los jueces y todo el Poder Judicial de la Federación, aseguró en entrevista con 24 HORAS.

Semiretirado de la política, Labastida presentó lo que llama su autobiografía política, La duda sistemática, editada por el sello Grijalbo, donde cuenta parte de sus más de 40 años en posiciones y cargos en la política.

Para el sinaloense, hoy el país también está en riesgo de entrar a una crisis constitucional, debido al desacato de la presidenta Claudia Sheinbaum, al no hacer caso a la orden de una jueza de sacar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación de la reforma judicial.

“En esta crisis constitucional, un poder no acata lo que dice el otro poder, o sea, el Judicial da instrucciones, interpreta la ley y resuelve en cierto sentido, y en lugar de que el Poder Ejecutivo se ampare o apele o se vaya a tribunales dice: no te hago caso, no acato lo que tú dices”.

El político explicó que uno de los problemas en este país es que 97% de los delitos que se cometen son del fuero común, es decir, que le corresponde a los gobiernos de los estados, y 3% del fuero federal: “La concentración de los delitos está en las instancias locales y no se está haciendo absolutamente nada con eso, que es donde se tienen los problemas mayores”.

Pese a que reconoció que el Poder Judicial necesita una reforma para manejar mejor la justicia, aseguró que no debe ser cómo la están planteando, porque de esa manera los únicos que tendrán poder de decisión para elegir a un juez serán Morena o los narcotraficantes.

Sobre la pérdida de poder y de votos de su partido, el tricolor, Labastida Ochoa dijo que “la verdad es que el PRI está a punto de morir, e incluso a lo mejor ya está muerto y no se quieren dar cuenta”.



“Tiene una dirigencia de vergüenza y los delitos que ha cometido Alejandro Moreno, de actos de corrupción en su estado, era para que estuviera en la cárcel y no al frente del PRI”.

Sobre su tierra, Sinaloa, entidad disputada por Los Mayitos y Los Chapitos, el expriista señaló que si no tienen un buen diagnóstico de lo que está pasando en el estado, no tendrán una buena solución, “necesitan entender primero qué está pasando para poderlo resolver. Y no es Sinaloa, es México, ya que el país tiene 7 de las 10 ciudades más violentas del mundo, voltea a ver otros lugares del país y sabrás de lo que te estoy hablando”.