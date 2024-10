El cineasta mexicano Alfonso Cuarón afirmó que Disclaimer es una miniserie de siete capítulos basada en la novela de Renée Knight.

En rueda de prensa, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el director mexicano externó que aunque no sabe hacer televisión porque no está en su ADN, tuvo la oportunidad de desarrollar personajes a fondo. Sin embargo, le urge regresar a la hora y media de una película.

Te podría interesar: Alfonso Cuarón lamenta asesinato del ingeniero de iluminación Víctor Muro

Por lo regular, en sus cinta, explicó Alfonso Cuarón, hay poca narrativa, y la televisión y las series se basan en lo narrativo, por lo que quiso hacer algo completamente así y aprender, no obstante, reconoció que no es lo suyo, ni de Emmanuel Chivo Lubezki, quien apoyó en la fotografía.

“Nosotros no sabemos hacer televisión, entonces la metodología fue de cine, así que eso que se ve en la televisión normalmente se hace más rápido, y no digo con orgullo que no sé hacer televisión, es una metodología, un oficio que no se me dio, tienes que tomar soluciones muy veloces, filmar muy rápido y eso no está en mi DNA ni en el del Chivo, entonces nosotros nos tardamos mucho en filmar cada escena”, expresó.