Superado, según sus palabras, el fracaso vivido el año pasado en su visita a México cuando sólo corrió una vuelta durante el Gran Premio de la Ciudad de México, Sergio Pérez llega a este fin de semana con la idea de superar esa “pesadilla real” que vivió en su último paso por la capital mexicana.

Al señalar que tras su prematuro choque durante el Gran Premio de la Ciudad de México en 2023, Sérgio Perez dejó el Autódromo Hermanos Rodríguez para irse a su hotel, y imaginar que todo había sido un sueño para caer en la realidad instantánea, el piloto de Red Bull Racing hoy dice haber superado tal suceso del que no se arrepiente.

“Lo tenía que intentar. Me quedo satisfecho porque lo dí todo en ese momento aunque también triste por toda la gente que va a apoyarme, que es uno de mis objetivos cada semana. El darlo todo por mi gente y mi país”, indicó a días de disputar nuevamente el Grand Prix mexicano.

Acompañado por más de 500 seguidores que se dieron cita a su conferencia de prensa anual en Ciudad de México, Sergio Pérez aún disfruta de estos momentos en los que siente el arropo total de su afición, más allá de admitir que la presión constante como parte de un equipo protagonista siempre están latentes.

“Ganar en mi país es mi mayor sueño. La presión siempre está ahí. Lo único que puedo hacer es enfocarme en la preparación, controlar lo que está a mi alcance. Hay muchas cosas que no puedo cambiar“, detalló.

Acostumbrado a la presión y los rumores que rodean su presencia en Red Bull, el piloto de 34 años afirmó ya no estar sujeto a las agendas de los periódicos y también admitió no ser una persona a la que le gusta hablar ya que simplemente cumple con su agenda por rutina y no por placer. “No me meto en problemas y me enfoco en mi trabajo. No iré a ningún lado ya que tengo contrato con el equipo y sin duda estaré el próximo año aquí”.

Habla la experiencia

Con 14 años dentro de Fórmula 1 el mexicano reiteró que todo piloto con aspiraciones de alcanzar tal categoría debe irse desde muy joven a correr en Europa

Checo busca dejar como único legado el servir de inspiración y que las futuras generaciones vean que los sueños se cumplen

Sobre el RB20 aclaró que RedBull tratará de darle el mismo piso que tuvo el auto de Max en Austin para este fin de semana